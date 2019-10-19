韓國瑜進攻台南　綠營：拒絕韓流傷害台南農業！

▲民進黨立委郭國文等人，批韓國瑜訂單跳票，別來台南騙選票，拒絕韓流傷害台南農業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

韓國瑜到台南造勢，民進黨立委郭國文與立委參選人賴惠員、議員林志展、陳秋宏、蔡英文競選總部執行總幹事蔡麗青特別召開記者會，認為有義務告訴鄉親，台灣總統必須對農民誠信，必須替農民著想，韓國瑜過去多次對台南開芭樂票，在高雄農漁產品外銷現狀，是訂單達成率不到7％！千萬不能被不實承諾欺騙。

立委郭國文說：第一、韓國瑜承諾幫雲嘉南找通路，如今放韓假了，卻沒有兌現任何承諾。第二、韓國瑜的競選辦公室副執行長謝龍介議員，在立委補選時開口要賣5億鳳梨，選後也承諾繼續幫果農找通路，謝議員沒有兌現承諾，難道韓國瑜可以接受？第三、韓國瑜的承諾從來就是不切實際，年初跟中國通路商簽MOU，都快年底了，執行率居然只有兩成！

誠摯呼籲鄉親，如果看到韓國瑜從台南經過，請他快點兌現對台南農民的承諾。如果看到有參選人跟韓國瑜一起掛看板，請這些參選人幫忙向韓國瑜反映，必須對台南農民的期待負責。

蔡麗青執行長說，民進黨政府，絕對不敢對農民跳票。郭國文會繼續跟小英總統努力，盛產時替農民找通路、減產時替農民找補助，對農民的承諾，我們會努力兌現，用力執行！