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Windows 7掰囉！微軟「終止更新服務」最後倒數88天　用戶快更新Windows 10

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▲Microsoft Windows 7。（圖／路透社）

▲Microsoft Windows 7。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

Windows 7即將在2020年1月14日終止舊版系統的支援，屆時Windows 7無法再接收技術支援、安全性更新或修正程式，因此，用戶如果繼續使用Windows 7，將會面臨系統老舊、資安無法更新等相關問題，對此，微軟（Microsoft）呼籲用戶盡快升級至Windows 10，並多加利用「電腦分析」（Desktop Analytics）服務。

終止支援Windows 7系統的時限已進入最後倒數3個月，微軟提醒用戶，如果還沒有升級至Windows 10，要盡快把握時間，以免舊版系統無法安全性更新，卻影響電腦本身的資安。

據了解，全世界使用Windows 10作業系統的用戶數以達到9億，是目前電腦市場上主流的作業系統之一；據Statcounter統計 ，截至2019年10月，台灣目前使用Windows 10的電腦用戶佔比約60%，也持續增加中。

微軟為了幫助更多用戶升級至Windows 10系統，因此宣布即日起，正式推出「電腦分析」（Desktop Analytics）服務，並協助企業有效管理Windows 10版本更新。「電腦分析」可與System Center Configuration Manager整合雲端服務，為企業準備Windows更新的資訊和洞察報告。

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