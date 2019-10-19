酒駕開保時捷上中彰！台中醉男追撞大貨車　百萬休旅燒成廢鐵

▲保時捷酒駕衝撞大貨車，自己還燒成廢鐵。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

周姓男子19日凌晨酒後開著保時捷休旅車，走台74線中彰快速道路竟高速衝撞前方一輛大貨車，導致大貨車側翻橫在馬路上，占據三線車道，造成現場大塞車，而保時捷也燒成廢鐵。警方表示，2名駕駛都只有受到輕傷，除周男涉犯公共危險罪外，肇事原因有待調查釐清。

台中市消防局19日清晨4點10分許獲報，台74線中彰快速道路往潭子方向崇德路匝道口發生車禍，兩人受傷，其中一輛小客車起火燃燒。消防隊立刻派遣大量人車前往現場，並拉水線滅火，同時也為2名受傷男子初步包紮止血後，送醫治療，所幸2人都沒有生命危險。但因為火勢過猛，起火車輛最後仍付之一炬變成廢鐵。

▲消防隊拉水線灌救，但保時捷已燒成廢鐵。（圖／民眾提供）

▲▼大貨車被撞翻橫在馬路上，4線道僅剩1線道勉強通行。（圖／民眾提供）

由於現場四線道僅剩一線道勉強通行，造成大塞車，第五警分局獲報立刻到場進行交通管制並採證，再一個多小時後恢復正常通行。52歲大貨車駕駛林姓男子與33歲周姓男子都只受到輕傷，林男無酒駕，但周男酒測超標。

周男供稱，他之前跟朋友聚會，後來開車離開，之後的事情全忘了。林男則說，他上夜班開貨車送洗被單，車開好好地突然就遭撞，車就翻了。

第五分局表示，周男酒測值超標，初步研判應是酒駕及疲勞駕駛，高速行駛未能注意車前狀況才撞上。除將依公共危線罪嫌送辦周男外，肇責也將持續釐清。