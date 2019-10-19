俄羅斯水壩坍塌6死、14傷　10多人生死未卜…淹沒員工宿舍

記者丁維瑀／綜合報導

俄羅斯衛星通訊社最新報導指出，靠近俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）的水壩今（19）日坍塌，造成6死14傷，2個臨時員工宿舍被大水淹沒，目前官方還在釐清進一步狀況。俄國聯邦緊急情況部表示，還不清楚另外10多人的情形。

據了解，俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克地區的塞巴河（river Seyba）一座水壩19日坍塌，造成6死14傷，另有10多人下落不明。當局表示，事件發生在凌晨2時左右，隸屬一家金礦公司的水壩坍垮，還造成2個臨時員工宿舍被大水淹沒。

報導指出，來自阿爾喬莫夫斯克（Artyomovsk）所有的緊急救援隊已被派往事故現場，目前有41人以及12個單位參與搜救任務。另外，俄羅斯緊急情況部200名人員，5架Mi-8直升機、Mi-26直升機也被派遣到地區。

MORE: The fate of 10 other people remains unknown, the ministry says https://t.co/IH72qc8YLF — Sputnik (@SputnikInt) October 19, 2019