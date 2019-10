記者丁維瑀/綜合報導

俄羅斯衛星通訊社最新報導指出,靠近俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克(Krasnoyarsk)的水壩今(19)日坍塌,造成6死14傷,2個臨時員工宿舍被大水淹沒,目前官方還在釐清進一步狀況。俄國聯邦緊急情況部表示,還不清楚另外10多人的情形。

據了解,俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克地區的塞巴河(river Seyba)一座水壩19日坍塌,造成6死14傷,另有10多人下落不明。當局表示,事件發生在凌晨2時左右,隸屬一家金礦公司的水壩坍垮,還造成2個臨時員工宿舍被大水淹沒。

