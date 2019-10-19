韓國瑜取消訪美　黨內人士：憂重演2011年蔡英文遭美方突襲事件

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜原預計11月訪美，但因為國內行程排滿，18日上午與美國在台協會（AIT）主席莫健會面時，親自告知取消訪問。據了解，風險控管是一大考量，韓陣營憂心發生2012年大選前蔡英文以民進黨總統參選人訪美時，華府高層質疑蔡的兩岸立場事件重演在韓身上。

我國總統參選人在選前赴美「面試」，已是台灣政壇慣例。蔡英文於2011年9月訪美，但結束華府行程前，英國「金融時報」（Finacial Tims）引述匿名美國政府高層，稱美方對她是否能夠繼續維持兩岸穩定產生懷疑，讓她大吃一記悶棍。

當時金融時報內文寫到，「歐巴馬政府警告，若蔡英文當選，可能升高與中國的緊張關係。」（The Obama administration has warned that a victory by Tsai Ing-wen, the Taiwanese opposition leader, in the island’s January presidential election could raise tensions with China.）

▲英國「金融時報」2011年引述匿名美國政府高層，質疑蔡英文當總統會衝擊兩岸穩定。（圖／翻攝金融時報網站）

黨內人士表示，國民黨失去執政權後，就沒有積極在和美方打交道，如果韓國瑜給的答卷沒有讓美方滿意，有可能在回程途中就遭到美方突襲，重演2011年蔡英文訪美時的慘案，打擊韓國瑜選情。

此外，黨內人士指出，韓國瑜在當市長時，就不斷有外縣市的邀約，現在國內行程一路排到年底，在訪美有風險的情況下，去了不一定會加分，不去也不至於扣分，「倒不如好好留在國內衝刺選情。」

韓陣營人士表示，美國在台協會（AIT）處長酈英傑在8月底訪問高雄市政府，雙方就建立聯繫管道，美國在台協會主席莫健本人18日也前往高雄市府拜會，韓國瑜一直都與美方保持密切互動聯繫，為日後執政做準備。

韓國瑜競選辦公室表示，前陣子高雄市政繁忙，韓國瑜自己身為高雄市長，無法請假太長時間，莫健也能夠理解韓國瑜必須一站一站到全台傾聽、學習，而之後如果有時間，也將規劃請夫人李佳芬代表韓國瑜訪美，拜會海外僑胞，並呼籲海外的庶民夥伴明年都能回台投票，完成下架民進黨的目標。

▼AIT主席莫健大使拜會韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）