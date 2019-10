韓國瑜取消訪美　黨內人士：憂重演2011年蔡英文遭美方突襲事件

▲韓國瑜、蔡英文。(合成圖/攝影中心攝)

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜原預計11月訪美,但因為國內行程排滿,18日上午與美國在台協會(AIT)主席莫健會面時,親自告知取消訪問。據了解,風險控管是一大考量,韓陣營憂心發生2012年大選前蔡英文以民進黨總統參選人訪美時,華府高層質疑蔡的兩岸立場事件重演在韓身上。

我國總統參選人在選前赴美「面試」,已是台灣政壇慣例。蔡英文於2011年9月訪美,但結束華府行程前,英國「金融時報」(Finacial Tims)引述匿名美國政府高層,稱美方對她是否能夠繼續維持兩岸穩定產生懷疑,讓她大吃一記悶棍。

當時金融時報內文寫到,「歐巴馬政府警告,若蔡英文當選,可能升高與中國的緊張關係。」(The Obama administration has warned that a victory by Tsai Ing-wen, the Taiwanese opposition leader, in the island’s January presidential election could raise tensions with China.)

黨內人士表示,國民黨失去執政權後,就沒有積極在和美方打交道,如果韓國瑜給的答卷沒有讓美方滿意,有可能在回程途中就遭到美方突襲,重演2011年蔡英文訪美時的慘案,打擊韓國瑜選情。

此外,黨內人士指出,韓國瑜在當市長時,就不斷有外縣市的邀約,現在國內行程一路排到年底,在訪美有風險的情況下,去了不一定會加分,不去也不至於扣分,「倒不如好好留在國內衝刺選情。」

韓陣營人士表示,美國在台協會(AIT)處長酈英傑在8月底訪問高雄市政府,雙方就建立聯繫管道,美國在台協會主席莫健本人18日也前往高雄市府拜會,韓國瑜一直都與美方保持密切互動聯繫,為日後執政做準備。

韓國瑜競選辦公室表示,前陣子高雄市政繁忙,韓國瑜自己身為高雄市長,無法請假太長時間,莫健也能夠理解韓國瑜必須一站一站到全台傾聽、學習,而之後如果有時間,也將規劃請夫人李佳芬代表韓國瑜訪美,拜會海外僑胞,並呼籲海外的庶民夥伴明年都能回台投票,完成下架民進黨的目標。

