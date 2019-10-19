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韓國瑜全台巡迴首場造勢會台南登場　「合體馬英九」一起進場　

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▲▼馬英九致詞遭韓粉噓下台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼馬英九致詞遭韓粉噓下台。（圖／記者李毓康攝）

地方中心／台南報導

上個月前總統馬英九在新北幫韓國瑜造勢的時候，結果被韓粉噓下台，當時被解讀「馬，韓」埋下心結，不過就在19日的時候，馬英九也將出席高雄市長韓國瑜請假後，首場大型造勢晚會，地點就在台南，屆時兩個人的互動將是一大焦點。

19日韓國瑜的行程選在台南市進行「傾聽之旅」，除了跑新營太子宮和南鯤鯓代天府參拜台灣王爺總廟兩座宮廟以外，還會出席李武龍以及林燕祝立委參選人的總部成立大會，不過重頭戲是在晚間的造勢晚會，馬英九將要同台。

▲▼韓國瑜新北二重疏洪道造勢,國民黨黨主席吳敦義與馬英九前往站台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓國瑜新北二重疏洪道造勢,國民黨黨主席吳敦義與馬英九前往站台。（圖／記者李毓康攝）

上月初韓國瑜在新北造勢的時候，前總統馬英九被韓粉噓下台，政壇解讀馬、韓埋下心結，而今晚韓國瑜在台南造勢晚會，馬英九將會到場，主辦單位似乎也刻意要避免「韓馬之間」又被拿來做文章，所以在18：50的時候，韓國瑜、馬英九和國民黨主席吳敦義將會陪同國旗一起進場，隨後唱國歌，這也是選舉造勢會場首度齊唱國歌的橋段。

但是馬英九被安排在唱完國歌後致詞10分鐘，然後吳敦義接續在後演講，也是10分鐘，然後經過授旗儀式後，才會輪到韓國瑜開口懇託，所以會不會發生韓粉不耐等候再次把兩人噓下台，這也是今天晚會的焦點之一。

▲▼韓國瑜新北二重疏洪道造勢,國民黨黨主席吳敦義與馬英九都前往站台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓國瑜新北二重疏洪道造勢,國民黨黨主席吳敦義與馬英九都前往站台。（圖／記者李毓康攝）

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