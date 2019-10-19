想兼差做外送！他幫家人買完蛋塔「秒被勸退」　網拒收笑炸：客訴＋負評

▲ 外送蛋塔慘況 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

家人會勸退不是沒有原因的啊！一名男網友表示近日想兼差做個外送，不料某日幫家人買完蛋塔後卻遭眾人反對，而網友們一看照片就秒懂家人的用心良苦，「是我也會不開心」、「可以拒收嗎」。

「蛋塔還在盒子裡不是嗎？」一名男網友18日在臉書「爆廢公社」中發文表示，自己最近有在要不要加入外送行列，藉此兼差多賺點錢；然而他某日練習幫家人送過一次蛋塔後，卻秒遭勸退。

請繼續往下閱讀...

只見盒子裡的4顆蛋塔幾乎沒有一個是完整的，不僅被擠壓到變形，軟綿的內陷也像被炸過一樣，上蓋殘留了許多「殘骸」，讓人食欲大減，也難怪原PO家人會覺得他不適合這個工作。

▲網友回覆 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們看完此景都笑翻表示，「看到就飽了」、「可以拒收嗎」、「挫賽的蛋塔」、「這蛋塔很有故事」、「哈哈哈家人是對的」、「這蛋塔是翻山越嶺而來的嗎」、「這是雷殘過的蛋撻吧」、「家人是為了你好」、「你這盒是剛被車輾過撿回去的嗎」、「客訴+負評了」。

雖然留言之中有人認為這有可能是反串文，然而還是不得不提醒「生命無價」，外送員趕時間送餐之餘，還是要把人身安全放在第一位才是。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

