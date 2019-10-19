貓咪掛4樓窗口死命掙扎…下秒遭人狠推「砰一聲」墜樓　驚悚影片曝光

▲ 貓咪被從4樓窗戶推下。（圖／翻攝自Instagram／nabine）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾日前發生一起殘忍的案件，有民眾發現對面建築物4樓有隻活生生的貓咪趴在窗口，仔細一看才發現是有人在後方狂推，只見貓咪掙扎幾秒後便被奮力推下，發出巨響，影片相當驚悚。事後1樓遮雨棚明顯下陷，貓咪則不知去向，還不清楚是生是死或傷勢輕重，警方已經展開調查。

根據警方及動保人士「蝴蝶家」19日說法，這起事件發生在麻浦區望遠洞一棟共5樓的建築物，有民眾拍下嫌犯從4樓將貓咪推下的畫面。蝴蝶家6日在IG上傳這段影片說明，5日上午9時30分左右有民眾走下樓時看到對面建築物4樓窗口有隻貓咪，看起來相當危險。

影片中可見，白底黑色花紋的貓咪上半身已經在窗戶外面，前腳奮力抓住窗沿，好不容易爬回窗戶上，下秒卻遭人一推，當場從4樓摔落。拍下影片的民眾雖然在事發後馬上到貓咪墜下的地點查看，但貓咪已經消失。根據遮雨棚凹陷狀況看來，貓咪應是落在遮雨棚上，目前傷勢不明，但從墜落高度判斷，很有可能有骨折或內臟受損。

▼ 影片可能引起不適，請慎入。

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蝴蝶家針對這起案件表示，「世界上有喜歡貓咪的人，也有討厭貓咪的人。但就算討厭，也不能將這種痛苦加諸於貓咪身上。應該加強《動物保護法》，杜絕虐待動物的行為」，也請求網友協助轉貼這段影片，希望找到犯人。

《韓聯社》報導，南韓近來虐貓案件頻傳，要求加強《動物保護法》規範的聲浪也日漸高漲。7月也有一名30多歲男性在麻浦區京義線一間咖啡廳門口抓住一隻貓咪後虐死，已經被移送法辦。超過21萬民眾上青瓦台請願網站表示，希望嚴懲這名男子。

▼ 1樓遮雨棚有凹陷痕跡。（圖／翻攝自Instagram／nabine）

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