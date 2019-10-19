靖國神社「燒神主牌」抗議被捕！2港人被判緩刑3年　拘留10個月後返國

▲ 郭紹傑和嚴敏華去年12月在靖國神社縱火，隨後遭到警方拘留長達10個月。（圖／路透社）

實習記者許祐誠／綜合報導

香港保釣行動委員會成員郭紹傑於2018年12月，攜手同行女子嚴敏華在靖國神社前抗議縱火，被日本警方以「侵入建築物」逮捕，更在10日分別被判處監禁10個月和8個月，緩刑3年。目前他已在18日先行返回香港，嚴則還在日本處理手續，郭指控日方拘捕無理，且期間不允許保釋，等同於被「謀殺」近10個月。

根據《香港01》報導，對於日方的拘捕，郭紹傑認為，日方嚴重打壓人權，在政治上的殺一儆百，不符合憲法保障外國人的言論自由，如果在香港同樣有人到門口示威，並不會犯法或被拘捕，更何況前40天的調查期，日方還不允許保釋，因此他會針對判刑進行上訴，但因為被驅逐出境，至少5年不能入境，所以他會交予當地律師負責。

郭也表示，他曾向法庭詢問拒絕保釋的理由，卻得到認為移民局已取消他的簽證，加上擔心證據遭銷毀的說法，但明明一切物資全在警署手上，因此對於日方的行為感到不解，此舉相當「無恥」，自己只能任人宰割。

此外，他也向港府喊話，既然當局每年都會舉行南京大屠殺行紀念儀式，為何逮捕期間不願發聲明，而且中國駐日領事館人員在探視時，只詢問拘留期間有沒有遭受不公平對待等，態度上感覺不太想幫忙。對於本次的逮捕，郭紹傑說並不後悔，並感謝家人、黨友及朋友的關心，目前嚴敏華應該也已經回港。

去年12月12日上午，郭紹傑和嚴敏華在靖國神社的正門前，點燃報紙試圖縱火，隨後擅自闖入神社內，據悉焚燒的是二戰甲級戰犯東條英機的道具神主牌。所幸工作人員不久後撲滅火勢，並扣留2人，隨後交給警方，神社內的建築物則沒有受到波及。