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黑面琵鷺來了！　「2019保育季」台南已飛來貴客破1000隻

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▲台南地區黑面琵鷺數量在保育季舉辦前夕，剛好也突破1000隻了，吸引全台各地愛好黑面琵鷺的親子遊客，前來看黑琵、賞黑琵。（圖／台南市生態保育學會提供）

▲台南地區黑面琵鷺數量在保育季舉辦前夕，剛好也突破1000隻了，吸引全台各地愛好黑面琵鷺的親子遊客，前來看黑琵、賞黑琵。（圖／台南市生態保育學會提供）

記者林悅／台南報導

2019黑面琵鷺保育季10月20日將在七股登場，台南地區今年來台度冬的黑面琵鷺數量，19日在保育季舉辦前夕，剛好也突破1000隻了，吸引全台各地愛好黑面琵鷺的親子遊客，前來七股觀賞黑面琵鷺，大家親眼目睹到號稱「國際明星鳥」黑面琵鷺的棲息，都感到相當興奮。

▲台南地區黑面琵鷺數量在保育季舉辦前夕，剛好也突破1000隻了，吸引全台各地愛好黑面琵鷺的親子遊客，前來看黑琵、賞黑琵。（圖／台南市生態保育學會提供）

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台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表示，2019黑面琵鷺全球同步普查在今年1月下旬舉辦，全球總數達4463隻，是從1990年開始有持續紀錄以來首次突破4千大關，其中，台灣擁有全球超過半數以上的度冬族群，共調查到2407隻，相較去年有明顯增加，但仍少於2017年的2601隻。

▲台南地區黑面琵鷺數量在保育季舉辦前夕，剛好也突破1000隻了，吸引全台各地愛好黑面琵鷺的親子遊客，前來看黑琵、賞黑琵。（圖／台南市生態保育學會提供）

邱仁武說，到台灣度冬的黑面琵鷺數量連續4年突破2000隻，大多棲息在台南七股黑面琵鷺保護區、頂山賞鳥亭、學甲濕地、四草野生動物保護區、嘉義南布袋濕地沿海一帶，期待今年的黑面琵鷺數量更多。

▲台南地區黑面琵鷺數量在保育季舉辦前夕，剛好也突破1000隻了，吸引全台各地愛好黑面琵鷺的親子遊客，前來看黑琵、賞黑琵。（圖／台南市生態保育學會提供）

由台南市農業局主辦、台南市生態保育學會承辦的2019黑面琵鷺保育季活動將在10月20日在七股黑面琵鷺展示館前隆重登場，比較巧合的事，今年9月間第1批2隻黑面琵鷺飛來度冬後，最近幾天因為北風起，陸續飛來大批黑琵，18日包括七股曾文溪口保護區270隻、頂山濕地賞鳥亭238隻、加上安南區城西193隻、四草野生動物保護區等地的黑面琵鷺數量，己經超過1000隻大關，似乎是為迎接2019黑面琵鷺保育季的舉辦到來。

▲台南地區黑面琵鷺數量在保育季舉辦前夕，剛好也突破1000隻了，吸引全台各地愛好黑面琵鷺的親子遊客，前來看黑琵、賞黑琵。（圖／台南市生態保育學會提供）

「2019黑面琵鷺保育季」今年以「我愛黑琵、飛躍台南happy」為主題，系列活動包括：小白超跑家族領航happy行、黑面琵鷺數來寶活動、黑面琵鷺親子賞鳥行、黑面琵鷺環保創意展、黑琵happy剪影剪紙、黑面琵鷺模型展、2019黑琵親子輕旅行等，歡迎全國親子一起來參與。

▲台南地區黑面琵鷺數量在保育季舉辦前夕，剛好也突破1000隻了，吸引全台各地愛好黑面琵鷺的親子遊客，前來看黑琵、賞黑琵。（圖／台南市生態保育學會提供）

台南市長黃偉哲、台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武，呼籲全國親子大家來參與黑面琵鷺保育季系列活動，看黑琵、賞黑琵。

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