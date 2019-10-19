　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

媽寶男忍悍妻10年　拿刀「猛刺心臟15下」事後Call母狂哭：人家受夠了！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲男子忍妻10年崩潰拿刀刺心臟15下。（圖／翻攝自West Midland Police）

▲男子忍妻10年崩潰拿刀刺心臟15下。（圖／翻攝自West Midland Police）

記者陳亭伃／綜合報導

夫妻相處之道確實需要好好磨合。英國一對相處超過10年的夫妻，丈夫多年來疑似受夠老婆「控制狂」的行為，甚至連一杯茶都能成為爭吵的原因，最終趁著老婆在洗澡時拿刀衝進廁所猛刺，刀刀刺在脖子動脈與心臟上，事後更打電話給母親抱怨：「我真X媽的受夠了！」

根據英國《每日郵報》報導，同為33歲的福蘭（Michael Foran）與妻子瓊斯（June Jones）相處10年左右，有3個孩子。2018年12月福蘭與瓊斯起了口角，多年來福蘭不斷在妻子的控制下生活，認為自己沒有足夠的生活支配權，兩人相處狀況越來越瓶頸，甚至連一杯茶都可以爭執。

▲男子忍妻10年崩潰拿刀刺心臟15下。（圖／翻攝自West Midland Police）

▲福蘭殺死妻子後，打給老媽抱怨。

案發當晚，福蘭再度與妻子相互咆哮，爭吵完後瓊斯到浴室淋浴洗澡，福蘭越想越氣，拿了刀衝進浴室，對瓊斯一陣猛刺，幾乎是失去理智，直到情緒宣洩結束回過神，才發現女方已經慘死在浴缸內。福蘭當下並未報警，而是直接打電話給母親，並說自己搞砸事情了，但這10年他真的受夠了，已經都盡力了。

案發三周後，瓊斯的屍體才被發現，當時警方試圖聯繫福蘭，但都得到「瓊斯不在家，跟朋友出去」的結果，後來警方索性拿搜索票直接破門進到福蘭家，這才發現一具血淋淋的屍體在浴缸內，並用許多布料、雜物覆蓋住。福蘭在被逮捕後表示，「我真的已經受夠了，我甚至在家連一杯茶都無法好好的喝，我愛她但她也傷害我，真的夠了」。

此外，警方也將福蘭隔壁鄰居Keith O'Dwyer帶回審問，但他否認自己是協助藏匿、隱瞞的共犯。目前仍在調查福蘭與瓊斯的生活細節，來更具體理解犯案動機。

►►該買不買就等後悔

ET快訊
陪業績王跑客戶！王牌業務「鑽長腿人妻臥房」　同事聽2小時掌聲
韓國瑜堅持廢一例一休！　「卡老闆喉嚨，餓勞工肚子」
小甜甜瘦回20年前「國小體重」！點破減肥2大忌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

獸父「鬼怪談」洗腦女兒　逼洩慾產6孩子…組新家庭「再對孫女下手」

她脫褲坐男友臉狂吼　「快用舌頭取悅我！」　2片屁肉蓋鼻…差一步爽死→悶死

才對寶寶微笑…年輕媽生產完「胎盤＋器官」遭扯出慘死　年輕醫判關3年！

獸父「鬼怪談」洗腦女兒　逼洩慾產6孩子…組新家庭「再對孫女下手」

燦笑妹揪友逛市集喝嗨　頭伸火車窗外吹風「直接削樹枝斷頸」屍掛窗邊進站！

她痛心分享兒子「肌肉棒子→活體喪屍」驚悚照　毒品侵蝕7個月…全身剩潰爛

停火120小時前最慘景象！敘利亞5歲童遭化武攻擊　「全身皮如碎瓦牆」片片剝落

脫歐激辯開始！強生自稱協議能救英國　反對黨領袖：別相信他

遭山豬逆襲「車子衝沼澤滅頂」　警消綁繩索救無人…車主竟已回家沖澡爽！

警察逮捕「毒梟之子」竟又釋放　墨西哥總統：做得好！

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

先喊檢討！韓國瑜：若選上總統　將主動「廢除一例一休」

【聲林之王2】EP9 精華｜韋喆《過渡期》升級再進化 原唱小宇誇:唱得比我好

郎朗教混血妻子說中文　吉娜照學「東北發音」反被糾正好無奈

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

脫歐激辯開始！強生自稱協議能救英國　反對黨領袖：別相信他

遭山豬逆襲「車子衝沼澤滅頂」　警消綁繩索救無人…車主竟已回家沖澡爽！

警察逮捕「毒梟之子」竟又釋放　墨西哥總統：做得好！

開藍寶堅尼亂停車吃罰單　富商怒斥「員警仇富」拒付

剛過53歲生日！願「親見兒子畢業」　爸畢典前約打球竟忽倒地死亡

數間美企有興趣購買5G技術！　華為副總：展開初步談話

撤軍敘北是「嚴重戰略錯誤」　參院共和黨領袖：局勢會反噬美國

媽寶男忍悍妻10年　拿刀「猛刺心臟15下」事後Call母狂哭：人家受夠了！

黛妃過世是「潰爛的傷口」　哈利王子：看見閃光燈就想起母親的死

票價上漲薪水停滯　智利爆示威「火燒地鐵站、銀行」進入緊急狀態

戰鬥陀螺東區預賽花蓮熱血開打　前3名可得超絕天龍限定版

眼鏡蛇逼近門口「出現攻擊行為」　獨居嬤嚇慌求助海巡解危

美國議員提案助台固邦交　外交部：持續以務實態度與美方合作

港中大校長批港警不當暴力　梁振英酸：有沒有入錯行

脫歐激辯開始！強生自稱協議能救英國　反對黨領袖：別相信他

CBA／林書豪後場搭擋大讚豪哥　很謙虛做不好會問隊友

網連通「美麗站長」新商模啟動　為夥伴拓展事業版圖、創造多元收入

興富發高鐵特區3個月銷售千戶　夢幻之星林心如：好想買喔

真命天子攏是假！PUA全套「訓狗術」扭曲正常女孩...邪笑：享受她們為我自殺

代夫出征新竹　李佳芬：我和韓國瑜一樣　不看重名利和權勢

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

國際熱門新聞

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

目睹妻遭性侵　夫怒拿瑞士刀切淫狼GG

魯蛇天堂！男女看對眼可直接抱出場

AV女優傑莎邀粉絲一起啪啪啪！

敘利亞5歲童遭化武攻擊　「全身皮如碎瓦牆」剝落

航母加賀號找到了　主副砲仍可見

「颶風震海底引巨浪」再勾強震　「風暴震」天災出現

搭機行李過重！機靈女急穿2.5公斤衣

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

山口組二當家出獄！警憂黑幫火拼...加強警戒

台灣繼續成為「美國免簽證計畫」成員

懷疑藏毒！警令她開雙腿直摸「白色不明物」

年輕媽生產完「胎盤＋器官」遭扯出慘死　年輕醫判關3年！

更多熱門

相關新聞

獸父「鬼怪談」洗腦女兒　逼洩慾產女…再下手孫女

獸父「鬼怪談」洗腦女兒　逼洩慾產女…再下手孫女

英國威爾斯日前揭露一樁令人震驚的家暴案。一名變態的父親多年來性侵自己的女兒，並生下6名小孩，甚至再繼續對其中一名女孩，也就是「孫女」進行性侵。長時間下來以巫術、神祕主義來控制這些人的思想，直到被逮捕時仍否認自己的所作所為。

談戀愛太誠實也很可怕

談戀愛太誠實也很可怕

男嬰第1次過生日　被狠母、男友虐死

男嬰第1次過生日　被狠母、男友虐死

凌晨2點隔壁房「狂喊救命」房務開門看嚇壞了

凌晨2點隔壁房「狂喊救命」房務開門看嚇壞了

女兒玩水突安靜　老爸查看驚見「頭髮纏排水孔」溺斃

女兒玩水突安靜　老爸查看驚見「頭髮纏排水孔」溺斃

關鍵字：

夫妻相處恐怖謀殺

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

胃藥含致癌物清單出爐！23款不合格

超商哥「等我一下」護校妹期待1分鐘糗爆

女鬼喊冷靈媒相助　救出沉冤十年裸屍

煮晚餐老公狂求「地瓜葉」　人妻轉頭傻了

賴冠霖活動16hrs前收訊息：你甭來了

連千毅惦惦！蘭庭精品：贗品是離職員工自用的

低調領高薪　網揭3職業「賺到買房買車」

父外遇母崩潰逝…弟弟竟燒炭自殺走

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

彭文正飛英國開國際記者會　全場7華人0外媒

獨家／許維恩分手呂銳！

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

更多

最夯影音

更多
同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候
澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面