媽寶男忍悍妻10年　拿刀「猛刺心臟15下」事後Call母狂哭：人家受夠了！

▲男子忍妻10年崩潰拿刀刺心臟15下。（圖／翻攝自West Midland Police）

記者陳亭伃／綜合報導

夫妻相處之道確實需要好好磨合。英國一對相處超過10年的夫妻，丈夫多年來疑似受夠老婆「控制狂」的行為，甚至連一杯茶都能成為爭吵的原因，最終趁著老婆在洗澡時拿刀衝進廁所猛刺，刀刀刺在脖子動脈與心臟上，事後更打電話給母親抱怨：「我真X媽的受夠了！」

根據英國《每日郵報》報導，同為33歲的福蘭（Michael Foran）與妻子瓊斯（June Jones）相處10年左右，有3個孩子。2018年12月福蘭與瓊斯起了口角，多年來福蘭不斷在妻子的控制下生活，認為自己沒有足夠的生活支配權，兩人相處狀況越來越瓶頸，甚至連一杯茶都可以爭執。

▲福蘭殺死妻子後，打給老媽抱怨。

案發當晚，福蘭再度與妻子相互咆哮，爭吵完後瓊斯到浴室淋浴洗澡，福蘭越想越氣，拿了刀衝進浴室，對瓊斯一陣猛刺，幾乎是失去理智，直到情緒宣洩結束回過神，才發現女方已經慘死在浴缸內。福蘭當下並未報警，而是直接打電話給母親，並說自己搞砸事情了，但這10年他真的受夠了，已經都盡力了。

案發三周後，瓊斯的屍體才被發現，當時警方試圖聯繫福蘭，但都得到「瓊斯不在家，跟朋友出去」的結果，後來警方索性拿搜索票直接破門進到福蘭家，這才發現一具血淋淋的屍體在浴缸內，並用許多布料、雜物覆蓋住。福蘭在被逮捕後表示，「我真的已經受夠了，我甚至在家連一杯茶都無法好好的喝，我愛她但她也傷害我，真的夠了」。

此外，警方也將福蘭隔壁鄰居Keith O'Dwyer帶回審問，但他否認自己是協助藏匿、隱瞞的共犯。目前仍在調查福蘭與瓊斯的生活細節，來更具體理解犯案動機。

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