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幸運妹吃到「藍帶麵條」歪頭問號　5千人看傻：塗立可白就沒事了

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▲▼ 白色的麵條上有疑似藍筆的痕跡 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲ 白色的麵條上有疑似藍筆的痕跡 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

有民眾日前表示自己吃到帶有青斑的豬皮，頓時沒食慾，近日又有眼尖網友吃到疑似被「藍筆」畫到的麵條，照片一出後至今已吸引了5千多人按讚，紛紛天馬行空地想像起這條神秘藍線的意義。

一名女網友在臉書「爆廢公社二館」貼出一張照片，只見當時她正吃著一碗湯麵，然而眼尖的她卻發現，其中一根麵條上竟印有一條藍色的細線，不尋常的畫面讓她滿頭問號表示「老闆這個麵是不是被原子筆畫到？！」

請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友們紛紛開玩笑表示原PO很幸運，吃到「藍帶」等級的麵條，「這可是業界最頂級的藍帶手工麵條」、「藍帶等級」、「有藍帶豬排，當然也有藍帶麵條啊」。

其他人則是腦洞大開，「先畫線，切得比較直」、「人家是刺青啦」、「一條線」、「剛縫過」、「一條線，沒懷孕」、「泥腸沒清乾淨～失敗」、「去問老闆是不是誰的心電圖」、「被煮熟了心跳停止線」、「塗立可白就可以吃了」。

此外還有人合理猜測，應該是老闆用筆開包裝時不小心畫到的，或其實只是合格標記而已。根據本站新聞《買便當喝湯！一開碗蓋「豬皮3塊青斑」秒反胃　網曝真相逆轉：商家可以告》指出，有民眾在喝湯時，發現豬皮上竟然有好幾塊紫藍色的痕跡，嚇得他秒反胃；不過專業人士則是大喊放心，因為這其實是豬肉「檢驗合格」的標記，雖然賣相看起來不是很好，卻是完全可食用的。

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