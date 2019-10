歐尼爾超有愛！替槍擊案受害童「付整年房租」　坦言：誰都會遇到意外

▲「俠客」歐尼爾長期反對槍枝暴力。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

前NBA湖人隊球星「俠客」歐尼爾不僅球技精湛,走出籃球場後的愛心也不落人後。日前美國亞特蘭大一所高中發生槍擊案,一名12歲的少年腰部中彈,儘管保住一命,但胸部以下癱瘓,但他的母親卻沒有能力搬到適合殘障人士居住的房子。歐尼爾知道這件事後,立刻挺身替他們找了間房子,並承諾負擔未來一年的房租。

亞特蘭大警察局表示,12歲的佩頓(Isaiah Payton)在一場高中橄欖球賽後,不幸被開槍打中,導致他胸部以下癱瘓,不僅需要長期的護理照顧,連原本的住家也不再適合他。長期反對槍枝暴力的歐尼爾(Shaquille O'Neal)知道此事後,決定替男孩找間新房子,負擔全部的家具費用,以及未來一年的房租。歐尼爾說,「這是一個很悲傷的故事,誰都會遇到意外,可能是我們其中任何一人,可能是我的兒子、你的親戚。」

亞特蘭大警察局長謝爾茲(Erika Shields)表示,這是一起魯莽、懦弱的暴力行為,他們已經逮捕了其中一名涉案的15歲嫌犯,「但悲劇無法挽回,這件事已經永遠改變一個12歲的孩子和他的家庭。」除了歐尼爾之外,知名披薩連鎖店「Papa John's」的兩名董事也提供了換屋資金。

珮頓的母親伍茲(Allison Wood)說,為了重新學習如何照顧兒子,她不得不辭掉原本的工作,「非常感謝這些來自各界的幫助,可以緩解我混亂情緒中的各種經濟壓力。」

Isaiah Payton was shot through the spine in August after a football scrimmage between two high schools. https://t.co/aCNV46vH8O