　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐尼爾超有愛！替槍擊案受害童「付整年房租」　坦言：誰都會遇到意外

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「俠客」歐尼爾（Shaquille O`Neal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「俠客」歐尼爾長期反對槍枝暴力。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

前NBA湖人隊球星「俠客」歐尼爾不僅球技精湛，走出籃球場後的愛心也不落人後。日前美國亞特蘭大一所高中發生槍擊案，一名12歲的少年腰部中彈，儘管保住一命，但胸部以下癱瘓，但他的母親卻沒有能力搬到適合殘障人士居住的房子。歐尼爾知道這件事後，立刻挺身替他們找了間房子，並承諾負擔未來一年的房租。

亞特蘭大警察局表示，12歲的佩頓（Isaiah Payton）在一場高中橄欖球賽後，不幸被開槍打中，導致他胸部以下癱瘓，不僅需要長期的護理照顧，連原本的住家也不再適合他。長期反對槍枝暴力的歐尼爾（Shaquille O'Neal）知道此事後，決定替男孩找間新房子，負擔全部的家具費用，以及未來一年的房租。歐尼爾說，「這是一個很悲傷的故事，誰都會遇到意外，可能是我們其中任何一人，可能是我的兒子、你的親戚。」

亞特蘭大警察局長謝爾茲（Erika Shields）表示，這是一起魯莽、懦弱的暴力行為，他們已經逮捕了其中一名涉案的15歲嫌犯，「但悲劇無法挽回，這件事已經永遠改變一個12歲的孩子和他的家庭。」除了歐尼爾之外，知名披薩連鎖店「Papa John's」的兩名董事也提供了換屋資金。

珮頓的母親伍茲（Allison Wood）說，為了重新學習如何照顧兒子，她不得不辭掉原本的工作，「非常感謝這些來自各界的幫助，可以緩解我混亂情緒中的各種經濟壓力。」

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
F奶工地女神掉「5.2克拉鑽戒」！和前男友互告…牽扯警方曖昧
胃藥含致癌物清單出爐！23款不合格　「吉胃福適」回收後全面停
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾痛批中國、力挺台灣！　美副總統潘斯24日再談美中關係

歐尼爾超有愛！替槍擊案受害童「付整年房租」　坦言：誰都會遇到意外

防衛費分擔第2輪談判下周登場　韓17大學生翻牆闖美大使官邸抗議

才對寶寶微笑…年輕媽生產完「胎盤＋器官」遭扯出慘死　年輕醫判關3年！

驗出石棉！嬌生回收美國3.3萬瓶嬰兒爽身粉　女控害罹卵巢癌

談判過程好順利！川普對記者談「內心小願望」：盼11月貿易協議簽署完成

才剛宣布休戰！庫德族又被轟炸　怒批土耳其「違反停火協議」

著作引述「中國鷹派專家」純屬虛構　納瓦洛：終於有人發現這個笑話

俄羅斯水壩坍塌6死、14傷　10多人生死未卜…淹沒員工宿舍

曾譯台灣詩作、引薦布袋戲到瑞典　漢學家馬悅然逝世享壽95歲

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

先喊檢討！韓國瑜：若選上總統　將主動「廢除一例一休」

郎朗教混血妻子說中文　吉娜照學「東北發音」反被糾正好無奈

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

兒童遊戲區、超大露天游泳池 台幣400萬！土耳其50坪小豪宅

曾痛批中國、力挺台灣！　美副總統潘斯24日再談美中關係

歐尼爾超有愛！替槍擊案受害童「付整年房租」　坦言：誰都會遇到意外

防衛費分擔第2輪談判下周登場　韓17大學生翻牆闖美大使官邸抗議

才對寶寶微笑…年輕媽生產完「胎盤＋器官」遭扯出慘死　年輕醫判關3年！

驗出石棉！嬌生回收美國3.3萬瓶嬰兒爽身粉　女控害罹卵巢癌

談判過程好順利！川普對記者談「內心小願望」：盼11月貿易協議簽署完成

才剛宣布休戰！庫德族又被轟炸　怒批土耳其「違反停火協議」

著作引述「中國鷹派專家」純屬虛構　納瓦洛：終於有人發現這個笑話

俄羅斯水壩坍塌6死、14傷　10多人生死未卜…淹沒員工宿舍

曾譯台灣詩作、引薦布袋戲到瑞典　漢學家馬悅然逝世享壽95歲

丹麥公開賽／3組台將進4強　戴資穎今晚對陳雨菲拼冠軍戰門票

台股本周成功攻上1萬1千點大關　法人：後市仍須留意漲多修正風險

台鐵「郵輪式列車」春遊出爐！　3月阿里山賞「粉紅櫻花雪」

醜化李小龍遭中國撤檔　昆汀拒絕重剪《好萊塢》：不上拉倒

入住正高美館園區！ 「美術館1號」雙明星學區宅搶手

幸運妹吃到「藍帶麵條」歪頭問號　5千人看傻：塗立可白就沒事了

國中操場凌晨肉影晃動！　運動女靠近赫見「佛經裸男」

韓國瑜見完莫健後取消訪美　柯文哲：漏氣

民進黨不分區名單風暴...陳水扁：一味派系考量害人不淺

徐永明攜張衞航林口掃街拜票　暗批呂孫綾、洪孟楷「金光閃閃」

國際熱門新聞

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

目睹妻遭性侵　夫怒拿瑞士刀切淫狼GG

AV女優傑莎邀粉絲一起啪啪啪！

魯蛇天堂！男女看對眼可直接抱出場

「颶風震海底引巨浪」再勾強震　「風暴震」天災出現

航母加賀號找到了　主副砲仍可見

台灣繼續成為「美國免簽證計畫」成員

懷疑藏毒！警令她開雙腿直摸「白色不明物」

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

搭機行李過重！機靈女急穿2.5公斤衣

山口組二當家出獄！警憂黑幫火拼...加強警戒

甲骨文執行長賀德過世　享壽62歲

當街被扯浸血棉條　美女獲20萬和解

更多熱門

相關新聞

美韓防衛費分擔談判下周登場

美韓防衛費分擔談判下周登場

南韓外交部18日宣布，為簽署2020年韓美防衛費分擔特別協定（SMA），23日及24日將於夏威夷檀香山與美方展開第二輪談判。南韓派出現任企劃財政部助理部長、金融委員會副委員長的經濟及預算專家鄭恩甫擔任談判大使，屆時將首度與美國談判首席代表德哈特（James DeHart）會面。

驗出石棉　嬌生回收3.3萬瓶爽身粉

驗出石棉　嬌生回收3.3萬瓶爽身粉

著作引述虛構人物　納瓦洛：純屬娛樂

著作引述虛構人物　納瓦洛：純屬娛樂

美友台議員提出眾院版「台北法案」

美友台議員提出眾院版「台北法案」

台灣繼續成為「美國免簽證計畫」成員

台灣繼續成為「美國免簽證計畫」成員

關鍵字：

Shaquille O’NealNBA槍擊北美要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

獨家／許維恩分手呂銳！

賴冠霖活動16hrs前收訊息：你甭來了

低調領高薪　網揭3職業「賺到買房買車」

父外遇母崩潰逝…弟弟竟燒炭自殺走

彭文正飛英國開國際記者會　全場7華人0外媒

谷懷萱閃離《新聞面對面》　放下9年搭檔謝震武

注意！LINE舊版本趕緊更新　舊換機流程11/5退場

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

連千毅惦惦！蘭庭精品：贗品是離職員工自用的

為了雪莉趕回首爾　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了

竹北建案92戶預售400人搶　排隊人潮已破200

更多

最夯影音

更多
同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候
澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面