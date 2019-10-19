丹麥遇假訊息有君子協議　林靜儀感嘆：之前修法遭國民黨反對

▲林靜儀與丹麥國會副議長Pia Kjærsgaard。（圖／翻攝林靜儀臉書，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

國際部主任林靜儀18日在中央黨部與丹麥國會副議長Pia Kjærsgaard訪問團見面。談到假訊息，Pia Kjærsgaard提到丹麥政黨間有君子協議，林靜儀聽完感嘆，「目前的台灣，政黨利用錯假訊息，可以獲得政治利益」，先前民進黨要修法防治錯假訊息，就遭國民黨反對。

Pia Kjærsgaard訪台數次，這次再度訪台，訪問團包括丹麥人民黨秘書長、人民黨青年團主席、歐洲議會議員，以及丹麥國會審計委員會主席等人。丹麥國會訪問團與其他外國訪團一樣，都關心台灣2020年的選舉，也彼此交流共同關心的人權、能源等議題。

林靜儀19日透過臉書分享與丹麥國會訪問團交流的心得。林靜儀表示，關於假訊息的問題，Pia Kjærsgaard告訴她，丹麥政黨之間有一個君子協議，當看到有關於別的政黨不實報導或是謠言時，其他政黨的夥伴要告知那個政黨，共同阻確假消息流傳。

▲林靜儀與丹麥國會副議長Pia Kjærsgaard訪問團見面。

「你們可以也這麼做，我覺得這個協議很好。」Pia Kjærsgaard笑著建議林靜儀。Pia Kjærsgaard提到，錯假消息和造假謠言，其實不是傷害單一政黨，而是傷害民主制度與言論自由，更不利於國家穩定和人與人之間的信任。

林靜儀透露，當下聽完，很難跟對方說出台灣的政治現況，在台灣有些政黨不但很樂於看見錯假謠言，甚至選舉時會發表各種假消息，像是整個水庫都是柚子這一類的訊息，「更不難看見錯假消息從中國發動，透過內容農場，再由台灣的社群媒體、政治人物或名嘴，甚至新聞媒體大量散發」。

雖然覺得丟臉，但林靜儀仍坦言，「這很難，因為目前的台灣，政黨利用錯假消息，可以獲得政治的利益，甚至有益於他們的選舉行動。」、「但是這些利用散播錯假消息獲取的短期政治利益，真的是對於民主制度很大的傷害啊。」

林靜儀感嘆，「之前要修法防治錯假消息，其他政黨反對…」或許台灣的政黨之間，還不像丹麥或其他國家，至少已經有共同的國家認同這個基本共識吧！

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