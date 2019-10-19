黛妃過世是「潰爛的傷口」　哈利王子：看見閃光燈就想起母親的死

▲ 王室成員的身分為梅根與哈利帶來龐大壓力。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

紀錄片《哈利與梅根：非洲之旅》（Harry & Meghan: An African Journey）20日將在英國上映，哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）日前為此接受採訪。除了談到與媒體發生的衝突、在鎂光燈下長大的壓力，哈利更坦言，媒體不斷讓他想起母親黛安娜王妃的死亡。

黛安娜王妃在1997年意外身亡，而哈利當時年僅12歲。他向英國獨立電視台（ITV）透露，母親逝世帶給他的悲傷至今仍是一道潰爛的傷口，「身為這個家庭的成員，扮演這個角色和承擔這份工作，每當看見相機、聽見快門聲、看見閃光燈，都讓我回到過去。從這方面來說，這是對她的生命最糟糕的提醒。」

▲ 威爾斯親王查爾斯王子及黛安娜王妃。（圖／達志影像／美聯社）

在這段非洲之旅中，哈利追尋著母親的足跡，徒步走過黛安娜王妃在巴黎為躲避狗仔而車禍身亡的幾個月前曾到訪的安哥拉地雷區。哈利提到，「時隔22年來到這裡，試圖完成她開創的事業，令人感覺非常激動。我所做的一切都讓我想起她，但就如同我所說的，這個角色、這份職責和隨之而來的壓力都讓我想起不好的事情。」

完整紀錄片20日將在獨立電視台首播，梅根在片中也透露她的辛酸。梅根在與哈利結婚前便受到媒體高度關注，婚後一舉一動更被放大檢視，懷孕期間也得承受外界批評。她日前接受ITV訪問時被問及心理健康狀況，只因記者一句簡單的問候便相當感動，忍不住激動的說道，「關心我好不好的人並不多。」

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