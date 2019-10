史上第一對！NASA首次「全女性」太空漫步　歷時7小時完成任務

▲首對完成「全女性」太空漫步的科克(左)和梅爾(右)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國太空總署(NASA)完成史上首次「全女性」太空漫步任務!現年40歲的科克(Christina Koch)和42歲的梅爾(Jessica Meir)在台灣時間18日晚上7時38分走出太空艙外,歷時7小時17分鐘完成電池更換任務,成為第一對一起完成太空漫步的女性,為人類太空史畫下新頁。

▲全球首次「全女性」太空漫步。(圖/路透)



CNN報導指出,這是科克第4次進行太空漫步任務,梅爾則是第1次,兩人分別是第13、14位進行這項任務的女性,不過由「全女性」搭檔完成任務卻是第一次。他們的任務是從國際太空站(ISS)另一端更換損壞的電池充放電裝置(BCDU),並將損壞的部分帶回地球做檢查。

美國總統川普也從白宮打電話到「外太空」祝賀兩位太空人,「我很榮幸能跟兩位創造歷史的美國太空人談話,你們真的是非常勇敢又了不起的人。」而同樣參與規劃任務的NASA女性太空人戴森(Tracy Dyson)則說,「這僅僅只是第一次全女性太空漫步而已,我希望在未來這會是一個正常現象。」

▲兩人在太空艙內合影。(圖/路透)



原本今年3月就會進行第一次全女性太空漫步,由科克與麥克林(Anne McClain)搭檔,最後卻因為「衣服不合身」,讓男性太空員哈格(Nick Hague)取代麥克林,當時引起不少人士批評。

►太空衣不夠!NASA取消史上首次「全女性太空漫步」計畫

第一位進行太空漫步任務的女性太空人,是俄羅斯籍的斯維特蘭娜·薩維茨卡婭(Svetlana Savitskaya),當時她乘坐蘇聯「禮炮七號」(Салют-7)進行太空任務,並在艙外漫步3小時35分鐘。在過去35年中,共有12名美國女性進行了40次的太空漫步任務。

“You’re doing an incredible job,” says @POTUS to @Astro_Christina and @Astro_Jessica during today’s #AllWomanSpacewalk. Tune in to watch history in the making: https://t.co/2SIb9YFKsH pic.twitter.com/bMMSzKVaFc