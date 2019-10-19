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史上第一對！NASA首次「全女性」太空漫步　歷時7小時完成任務

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▲▼全球首次「全女性」太空漫步。（圖／路透）

▲首對完成「全女性」太空漫步的科克（左）和梅爾（右）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國太空總署（NASA）完成史上首次「全女性」太空漫步任務！現年40歲的科克（Christina Koch）和42歲的梅爾（Jessica Meir）在台灣時間18日晚上7時38分走出太空艙外，歷時7小時17分鐘完成電池更換任務，成為第一對一起完成太空漫步的女性，為人類太空史畫下新頁。

▲▼全球首次「全女性」太空漫步。（圖／路透）

▲全球首次「全女性」太空漫步。（圖／路透）

CNN報導指出，這是科克第4次進行太空漫步任務，梅爾則是第1次，兩人分別是第13、14位進行這項任務的女性，不過由「全女性」搭檔完成任務卻是第一次。他們的任務是從國際太空站（ISS）另一端更換損壞的電池充放電裝置（BCDU），並將損壞的部分帶回地球做檢查。

美國總統川普也從白宮打電話到「外太空」祝賀兩位太空人，「我很榮幸能跟兩位創造歷史的美國太空人談話，你們真的是非常勇敢又了不起的人。」而同樣參與規劃任務的NASA女性太空人戴森（Tracy Dyson）則說，「這僅僅只是第一次全女性太空漫步而已，我希望在未來這會是一個正常現象。」

▲▼全球首次「全女性」太空漫步。（圖／路透）

▲兩人在太空艙內合影。（圖／路透）

原本今年3月就會進行第一次全女性太空漫步，由科克與麥克林（Anne McClain）搭檔，最後卻因為「衣服不合身」，讓男性太空員哈格（Nick Hague）取代麥克林，當時引起不少人士批評。

►太空衣不夠！NASA取消史上首次「全女性太空漫步」計畫

第一位進行太空漫步任務的女性太空人，是俄羅斯籍的斯維特蘭娜·薩維茨卡婭（Svetlana Savitskaya），當時她乘坐蘇聯「禮炮七號」（Салют-7）進行太空任務，並在艙外漫步3小時35分鐘。在過去35年中，共有12名美國女性進行了40次的太空漫步任務。

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