華聞快遞／國泰航空9月「來港載客量」大跌38%　下半年業績將更遜色

▲國泰航空捲進香港的社會運動，遭不少人抵制。（圖／達志影像／美聯社）

《香港》國泰航空9月來港載客量大跌38% 下半年業績預計更遜色

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，與國泰港龍航空9月份合併結算，共計載客242.6萬人次，按年下跌7.1%，連跌兩個月；乘客運載率跌7.2%至73.6%，以可用座位千公尺數計算的運力則增加9.8%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，客運業務於9月份面對的挑戰依然艱難，市場氛圍偏弱，尤以訪港旅遊為甚，因而影響客運收入，期內來港載客量按年大減38%，離港客運量減少9%；今年年底前的市場環境，對集團仍是艱難重重，預期下半年業績將會較上半年遜色。（東網）

《北京》樓市持續降溫後多項指標企穩反彈 全年銷售額有望超15兆人民幣

據大陸國家統計局18日公佈的數據，在房地產多指標累計增速連續4個月下降後，9月的最新資料有所反彈。其中開發投資增速保持平穩、房企購地指標降幅收窄、商品房銷售和房企到位資金指標增速反彈，不過，銷售面積指標仍連續9個月負增長。

業內人士認為，預計4季度，房企會採取更加積極主動的「以價換量」策略，房地產銷售將保持平穩，今年全年有望刷新2018年創造的15兆（人民幣，下同）銷售額的歷史紀錄。（證券時報）

《黑龍江》2020年1月1日起施行《黑龍江省野生動物保護條例》

《黑龍江省野生動物保護條例》18日表決通過，明確了縣級以上人民政府加強野生動物收容救護機構建設的職責，落實了國家規定的野生動物損害補償制度，明確規定因保護本條例規定的野生動物，造成人員傷亡、農作物或者其他財產損失的，由當地人民政府給予補償。《條例》共33條，自2020年1月1日起施行，1996年通過的省野生動物保護條例同時廢止。（黑龍江日報）

▲中國銀行。（圖／CFP）

《北京》第二批區塊鏈備案資訊清單出爐 外匯局、銀聯等均有項目入圍

時隔近7個月，大陸國家網信辦18日發佈第二批區塊鏈資訊服務備案清單。此次備案共有來自大陸17個省的309個區塊鏈資訊服務在列。根據名單，工商銀行、度小滿科技、華為軟體技術有限公司、愛奇藝、中國雄安集團數字城市科技有限公司、東方財富、阿里雲、恒生電子等公司均有專案入選。（澎湃新聞）

《黑龍江》推進清理拖欠民營企業中小企業賬款工作

為進一步推進全省清理拖欠民營企業中小企業賬款工作，黑龍江省政府18日召開清欠工作約談會議，著力解決個別地區和省直部門清償進度緩慢突出的問題，並安排部署下步工作。會上，被約談單位鄭重表態年底前完成清償任務目標，並簽訂承諾書。（黑龍江日報）

《江蘇》江蘇、浙江、安徽、上海簽署森林旅遊戰略合作協定

2019全國森林旅遊推介會在南通國際會展中心18日正式舉行。會上集中發佈了第三批國家森林步道，並推介了一批特色森林旅遊線路和新興品牌，江蘇、浙江、安徽、上海四個省市共同簽署森林旅遊戰略合作協定。（現代快報）

《北京》華夏幸福前9個月銷售額1006億元 獲政府補貼近1億人民幣

華夏幸福基業股份有限公司18日發佈今年第三季度報告。數據顯示，其1-9月營業收入643.18億元，歸屬于上市公司股東的淨利潤97.46億元，增幅分別為42.48%及23.71%；今年上半年，華夏幸福完成營業收入387.30億元，據此計算，第三季度華夏幸福營業收入增加255.88億元，完成了近乎上半年7成業績。（澎湃新聞）

▼北京市與森林共存的景觀。（圖／CFP）