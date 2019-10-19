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華聞快遞／國泰航空9月「來港載客量」大跌38%　下半年業績將更遜色

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▲▼圖為國泰航空的空中巴士A350。（圖／達志影像／美聯社）

▲國泰航空捲進香港的社會運動，遭不少人抵制。（圖／達志影像／美聯社）

《香港》國泰航空9月來港載客量大跌38%　下半年業績預計更遜色

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，與國泰港龍航空9月份合併結算，共計載客242.6萬人次，按年下跌7.1%，連跌兩個月；乘客運載率跌7.2%至73.6%，以可用座位千公尺數計算的運力則增加9.8%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，客運業務於9月份面對的挑戰依然艱難，市場氛圍偏弱，尤以訪港旅遊為甚，因而影響客運收入，期內來港載客量按年大減38%，離港客運量減少9%；今年年底前的市場環境，對集團仍是艱難重重，預期下半年業績將會較上半年遜色。（東網）

《北京》樓市持續降溫後多項指標企穩反彈　全年銷售額有望超15兆人民幣

據大陸國家統計局18日公佈的數據，在房地產多指標累計增速連續4個月下降後，9月的最新資料有所反彈。其中開發投資增速保持平穩、房企購地指標降幅收窄、商品房銷售和房企到位資金指標增速反彈，不過，銷售面積指標仍連續9個月負增長。

業內人士認為，預計4季度，房企會採取更加積極主動的「以價換量」策略，房地產銷售將保持平穩，今年全年有望刷新2018年創造的15兆（人民幣，下同）銷售額的歷史紀錄。（證券時報）

《黑龍江》2020年1月1日起施行《黑龍江省野生動物保護條例》

《黑龍江省野生動物保護條例》18日表決通過，明確了縣級以上人民政府加強野生動物收容救護機構建設的職責，落實了國家規定的野生動物損害補償制度，明確規定因保護本條例規定的野生動物，造成人員傷亡、農作物或者其他財產損失的，由當地人民政府給予補償。《條例》共33條，自2020年1月1日起施行，1996年通過的省野生動物保護條例同時廢止。（黑龍江日報）

▲▼中國銀行。（圖／CFP）

▲中國銀行。（圖／CFP）

《北京》第二批區塊鏈備案資訊清單出爐　外匯局、銀聯等均有項目入圍

時隔近7個月，大陸國家網信辦18日發佈第二批區塊鏈資訊服務備案清單。此次備案共有來自大陸17個省的309個區塊鏈資訊服務在列。根據名單，工商銀行、度小滿科技、華為軟體技術有限公司、愛奇藝、中國雄安集團數字城市科技有限公司、東方財富、阿里雲、恒生電子等公司均有專案入選。（澎湃新聞）

《黑龍江》推進清理拖欠民營企業中小企業賬款工作

為進一步推進全省清理拖欠民營企業中小企業賬款工作，黑龍江省政府18日召開清欠工作約談會議，著力解決個別地區和省直部門清償進度緩慢突出的問題，並安排部署下步工作。會上，被約談單位鄭重表態年底前完成清償任務目標，並簽訂承諾書。（黑龍江日報）

《江蘇》江蘇、浙江、安徽、上海簽署森林旅遊戰略合作協定

2019全國森林旅遊推介會在南通國際會展中心18日正式舉行。會上集中發佈了第三批國家森林步道，並推介了一批特色森林旅遊線路和新興品牌，江蘇、浙江、安徽、上海四個省市共同簽署森林旅遊戰略合作協定。（現代快報）

《北京》華夏幸福前9個月銷售額1006億元　獲政府補貼近1億人民幣

華夏幸福基業股份有限公司18日發佈今年第三季度報告。數據顯示，其1-9月營業收入643.18億元，歸屬于上市公司股東的淨利潤97.46億元，增幅分別為42.48%及23.71%；今年上半年，華夏幸福完成營業收入387.30億元，據此計算，第三季度華夏幸福營業收入增加255.88億元，完成了近乎上半年7成業績。（澎湃新聞）

▼北京市與森林共存的景觀。（圖／CFP）

▲▼北京市與森林共存的景觀。（圖／CFP）

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國泰航空來港載客量以價換量黑龍江省野生動物保護條例區塊鏈森林旅遊戰略合作協定華夏幸福

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