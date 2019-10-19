倒戈人數還不夠！強生猛催最終「18票」　脫歐硬仗今分曉

▲英國首相強生。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國議會預計在當地時間19日下午2時30分（台灣時間晚間9時30分）進行投票，決定是否通過首相強生和歐盟談妥的新版協議。據BBC推測，正反兩方的票數不分軒輊，強生若想達到320票門檻，光是鞏固保守黨選票還不夠，仍要尋求其他黨派支持。另外，本次開議也是睽違37年，英國議會再度於周末開議，因此又被稱作「超級星期六」。

強生（Boris Johnson）17日宣布與歐盟達成全新脫歐協議，他認為，這項協議讓英國收回控制權，能將精力轉移到國民健康保險、生活成本和改善生活環境與暴力犯罪上，並和歐盟建立全新的關係。根據BBC的預測，包含保守黨的272票、21票獨立黨派與9名倒戈的工黨議員在內，支持新版方案的票數為302票，而反對的票數則為301票，雙方勢均力敵。

若是強生想要新版協議能闖關成功，達到320票的門檻，就必須想辦法說服至少18名反對派倒戈，關鍵變動票數還有率先表態反對的過往盟友北愛爾蘭民主聯盟黨（DUP）。但BBC政治副總編輯皮納爾（John Pienaar）認為，要從DUP獲得支持票非常困難，若是從態度較為搖擺的工黨議員著手說服，可能性還比較高。

強生堅稱，沒有比這個版本還要更好的脫歐協議，呼籲各方議員應該要團結合作，讓英國早日離開脫歐困境。若是此次表決未在19日晚間11點前通過，強生就必須遵照先前通過的法案，向歐盟要求延後脫歐時間至至2020年1月31日。

另外，保守黨倒戈議員萊特溫（Oliver Letwin）則提出修正案，要求國會先決定要如何執行脫歐相關法案內容，再針對強生的脫歐協議進行表決，希望能夠拖延時間，讓英國無法在31日前脫歐。目前該修正案已經獲得工黨與其他倒戈議員支持，如果下議院同意辯論，幾乎就等同於通過，讓英國的脫歐之路再添變數。

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