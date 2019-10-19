新德里空氣全球最髒如「毒氣室」！　4萬勇者仍堅持明跑馬拉松

▲ 印度新德里空汙嚴重。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度首都新德里遭又厚又黃的PM2.5（細懸浮微粒）籠罩，18日空氣品質指標（AQI）高達227，代表「非常有害健康」。根據世界衛生組織（WHO）標準，人類可接受的AQI標準為25。新德里顯然大幅超標，且20日還有超過4萬名馬拉松選手將來參加比賽。

微小的污染物可以深入人類的肺部及血液，提高罹患呼吸系統疾病、癌症、中風及心臟病發作的風險。而運動會使人吸入的污染物質較平常增加5倍，因此在這樣的環境下跑步相當危險，但報名參加今年新德里半程馬拉松（Airtel Delhi Half Marathon）的人數還是創下40633人的新紀錄。

賽事主辦單位正努力採取措施降低選手面臨的健康風險，20日比賽登場前在賽道上噴灑不危害環境的化學液體，以減少及清除灰塵、顆粒物等污染物質。官方網站宣稱，他們還會嘗試一種更高科技但未經驗證的方法，將污染粒子推向不同方向，賽道沿途也會有醫療設施及醫護人員，還是引起部分選手的憂慮。

自2012年就一直在印度參加馬拉松賽事的哈理斯（Jonathan Gil Harris）表示，印度空氣品質在過去4年來明顯惡化，「跑者沒有因此停止運動，但有鑑於空污已經到達現在的狀況，這是個非常現實的挑戰。你會看見越來越多跑者戴著口罩運動，希望離開新德里，去其他地方跑步。」

CNN指出，還有其他實際能夠保護跑者的方法，過去也有一些城市舉辦馬拉松比賽時提供有空氣過濾器的面罩或防毒面具。2014年北京馬拉松的許多選手都戴上口罩和護目鏡等，還有部分選手放棄參加或中途退出。39歲的英國選手波普（Chas Pope）當時跑了10公里後，發現口罩上的空氣過濾器變成黑色，他便果斷退賽，但新德里明天的賽事截至18日還沒有選手退賽。

根據綠色和平組織數據，新德里多年來都是全球污染最嚴重的城市。AirVisual更指出，新德里2018年的平均空氣品質指標AQI為135.8，幾乎是美國環境保護署規定標準的3倍。德里首席部長里瓦爾（Arvind Kejriwal）長期致力於反空污，2017年更曾稱新德里為「毒氣室」。

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