忙翻天...他抽空爽嗑水煎包！咬下驚見「白色巨物」崩潰　怒吼：老闆，我恨你

▲原PO忙到沒吃午餐，終於可以吃顆水煎包，咬下立刻傻眼，吶喊「老闆，我恨你」。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

人生最衰不過如此！一名網友在臉書發文表示，18日忙到中午沒吃飯，到了下午才終於可以抽空買顆水煎包吃，而正當他滿心期待大口咬下時，吃進嘴裡的卻是滿滿的麵團，水煎包裡完全沒有任何餡料，就像是顆饅頭，讓他當場崩潰直呼，「老闆，我恨你」！

原PO在臉書《爆怨公社》貼出一張照片寫道，「人生最衰的是，中午沒吃，買了一顆水煎包，結果裡面沒餡」。透過照片可以看到，水煎包上頭撒著黑芝麻，外頭還沾著店家特製的醬料，油亮油亮的外表看起來相當美味，但在細細看上，原PO咬下一口後，裡頭卻不見鹹香可口的餡料，整顆水煎包就猶如扎實的白饅頭，讓原PO一見當場崩潰，「老闆，我恨你」！

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這個曝光不到一天的時間，就吸引了破萬人按讚，紛紛留言笑道，「見鬼了...這不就是本土天王無中餡...」、「其實老闆賣的是饅頭」、「買個樂透好了運氣不錯喔」、「你確定買的不是饅頭？」

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