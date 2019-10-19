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老爸樂幫女兒買衛生棉　幽默問「想要什麼口味」掀網論戰！

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▲▼英國一名女孩妮姆（Niamh）詢問父親能不能幫忙買幾包衛生棉。（圖／翻攝Twitter@niamhpemx）

▲英國一名女孩妮姆（Niamh）詢問父親能不能幫忙買幾包衛生棉。（圖／翻攝Twitter@niamhpemx）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國卡地夫（Cardiff）的女孩妮姆（Niamh）於6日分享一段對話，她詢問父親能不能幫忙買幾包衛生棉，爸爸幽默地把「包裝顏色」當成「口味」，回傳照片詢問「黑醋栗還是萊姆？」這一段對話在推特上意外掀起論戰，有些網友認為，要求父親購買私人衛生用品非常奇怪，但也有網友稱讚這是「超棒的爸爸！」

妮姆6日傳訊息問爸爸，「你可以幫我買一包有翅膀的衛生棉嗎？」父親接著回覆一張照片，圖中有2種不同尺寸、功能與包裝的衛生棉，開玩笑詢問，「黑醋栗還是萊姆？」她把這一段對話分享到推特上，驕傲表示，「看看我爸！」

這一篇推文目前已累積3萬多讚數，6000多次轉推，但也引發兩派網友論戰。有人質問，妮姆為何不願意親自去做這件事，或者至少請媽媽幫忙，有些網友認為，要求爸爸買衛生棉「很奇怪」、「好尷尬」。據了解，許多類似評論稍後已被留言者自行刪除。

▲▼便利商店,購物,女性用品,生理用品,衛生用品,生理期,衛生棉,月經。（圖／記者周宸亘攝）

▲購買衛生棉引發網友論戰。（ET示意圖／記者周宸亘攝）

但是，許多網友站出來說話，稱讚這一名父親願意購買女性衛生用品，是一個「超棒的爸爸」，紛紛留言，「我不懂，為什麼有人對於『妳爸幫妳買衛生棉』有意見，太愚蠢了！」、「我們都是大人了，需要有更多男人變得成熟，克服面對女性經期時的拘謹。」、「我不知道這有什麼問題，如果我的另一半需要，我就會買給她，而且我有三個女兒，顯然我的餘生都會幫忙買（衛生棉）給她們。」

妮姆稍後表示，家附近的商店星期日下午4時就會打烊，但她下午5時才下班，來不及買衛生棉，所以才會請爸爸幫忙。她也指出，父親從小開始，周遭的家人幾乎都是女性，因此對於這些事情態度大方，「現在是2019年，不是1969年！」

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