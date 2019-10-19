深山聽見哭聲！他一看四周荒蕪...徒手挖地驚見「紙箱藏活嬰」

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記者蔡儀潔／綜合報導

山東濟南牛泉鎮一位焦姓村民於8月20日，上山採蘑菇途中，突然在荒山野嶺中聽到嬰兒的哭聲，他循聲找過去，卻四周荒蕪，最後鎖定聲音從地底傳出，在一層層挖開泥土和一塊石板後，發現一名活嬰。濟南第二婦幼保健院今（19）日透露，該名男嬰目前住在保溫箱，身體情況正常。

▲焦男徒手挖泥土。（圖／翻攝自我們視頻）



據《新京報》報導，焦男當時在聽到地底傳出的哭聲後，徒手挖開一層層泥土和一塊石板，隨後發現一個礦泉水紙箱，打開一看，裡面是包裹著毯子的活嬰。小男嬰被救出時，還在睜著睜著眼睛啼哭，「小孩還在動彈，馬上就要憋壞了！」

▲紙箱上還放了一塊石板 。（圖／翻攝自我們視頻）

男嬰隨後被送往濟南第二婦幼保健院接受治療，當時他僅重3斤1兩（1550克），不僅患有貧血，身上還有黃疸。經過救治，男嬰身體逐步恢復，體重已達8斤，目前住在保溫箱裡，身體情況正常。

▲幸虧男嬰還活著。（圖／翻攝自我們視頻）

此事引起網路熱議，不少人表示，「這是謀殺啊！就算要遺棄他也別做絕到這地步，活埋不夠還要壓上石板」、「遺棄也就遺棄了，特麼的還活埋」、「太沒有人性了，不想要哪怕丟路邊孩子還有生的機會」、「怎麼可以那麼殘忍對待自己的孩子」。