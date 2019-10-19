著作引述「中國鷹派專家」純屬虛構　納瓦洛：終於有人發現這個笑話

▲白宮鷹派貿易顧問納瓦洛。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）被外媒踢爆，他在2011年出版的《致命中國》（Death By China）中引述的中國問題專家華拉（Ron Vara），其實完全是個虛構人物，只是他本人名字的重組。而偽造問題曝光後，納瓦洛表示，這都只是為了娛樂，「終於有人發現了這個隱藏多年的笑話。」

CNN報導指出，納瓦洛在其著作中常常引述一名中國鷹派專家華拉的話，例如華拉曾指「只有中國能把嬰兒床變武器、手機電池變成銳利的砲彈。」結果澳洲國立大學日本史榮譽教授鈴木（Tessa Morris-Suzuki）尋找相關資料時發現，華拉竟然根本不存在，「我只是在網路上找了一下，還以為他是某個商人，但越找越覺得奇怪，最後我發現這個本是假的。」

事件爆發後，白宮並未立即給予回應，反倒是納瓦洛透過《高等教育紀事報》（The Chronicle of Higher Education）發出聲明，坦承「華拉」確實是虛構的，只是為了到娛樂效果，「終於有人發現這個隱藏多年的笑話。」

鈴木表示，華拉根本就是從納瓦洛自己的名字重新拼湊而來，進一步查閱了納瓦洛過往的著作，發現他至少在6本書裡面都有引述華拉的「發言」，且大部分都是反北京的觀點，「一開始只是引述溫和的言論，但在有關於中國的著作時，這位華拉的發言就越來越激烈，這些書很受歡迎，裡面的引述應該都要基於事實。」

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