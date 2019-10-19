才對寶寶微笑…年輕媽生產完「胎盤＋器官」遭扯出慘死　年輕醫判關3年！

▲俄羅斯女子因為生產過程遭到器官扯出，痛苦慘死。（圖／翻攝自VK）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯22歲孕婦愛麗莎（Alisa Tepikina）原先6月將開心當新手媽媽，卻在生產過程中，27歲醫師將要移除的胎盤拉出時，不慎將部分女性器官跟著扯出，導致最後愛麗莎劇痛失血過多慘死，如今當時協助生產的醫師被以過失致死起訴，至少將會面臨3年有期徒刑。

綜合俄媒報導，愛麗莎在懷孕的過程中並沒有不適的現象，於是在臨盆前選擇自然產的方式進行，然而就在嬰兒出生不到幾分鐘，協助生產的醫師因在清除剩餘胎盤時，不慎將愛麗莎的內部器官一起拉出，當下愛麗莎痛到尖叫，陷入休克狀態，最後急救失敗死亡。根據醫療團隊表示，愛麗莎其實有子宮外翻的現象，有些器官可能因為這樣而有相當接近陰道的狀態，因此醫師在清除胎盤時要特別注意。

然而協助愛麗莎生產的醫師卻沒有特別注意到，導致愛麗莎的器官遭到扯出。愛麗莎的家人難過的表示，孩子在出生後，她只對她微笑了一下，就這樣母子天人永隔根本讓人難以承受。

該醫院調查小組主人醫師艾琳娜（Elena Barannikova）則表示，涉案醫師並沒有所謂的暴力或是不專業的行為，但是最終卻遭到醫學專家的反駁。醫學專家表示，愛麗莎的胎盤應該由醫師在麻醉狀態下手動分開，而在這之前該名醫師就該知道她的胎盤狀況有異，而並非在拉出其他器官之後再試圖推回去，這位醫師並沒有意識到危險。

調查結束後，該名醫師以過失致死罪遭到起訴，至少面臨3年有期徒刑。而目前這名嬰兒將由愛麗莎的丈夫與母親扶養。

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