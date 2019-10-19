　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

才對寶寶微笑…年輕媽生產完「胎盤＋器官」遭扯出慘死　年輕醫判關3年！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲俄羅斯女子因為生產過程遭到器官扯出，痛苦慘死。（圖／翻攝自VK）

▲俄羅斯女子因為生產過程遭到器官扯出，痛苦慘死。（圖／翻攝自VK）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯22歲孕婦愛麗莎（Alisa Tepikina）原先6月將開心當新手媽媽，卻在生產過程中，27歲醫師將要移除的胎盤拉出時，不慎將部分女性器官跟著扯出，導致最後愛麗莎劇痛失血過多慘死，如今當時協助生產的醫師被以過失致死起訴，至少將會面臨3年有期徒刑。

綜合俄媒報導，愛麗莎在懷孕的過程中並沒有不適的現象，於是在臨盆前選擇自然產的方式進行，然而就在嬰兒出生不到幾分鐘，協助生產的醫師因在清除剩餘胎盤時，不慎將愛麗莎的內部器官一起拉出，當下愛麗莎痛到尖叫，陷入休克狀態，最後急救失敗死亡。根據醫療團隊表示，愛麗莎其實有子宮外翻的現象，有些器官可能因為這樣而有相當接近陰道的狀態，因此醫師在清除胎盤時要特別注意。

然而協助愛麗莎生產的醫師卻沒有特別注意到，導致愛麗莎的器官遭到扯出。愛麗莎的家人難過的表示，孩子在出生後，她只對她微笑了一下，就這樣母子天人永隔根本讓人難以承受。

該醫院調查小組主人醫師艾琳娜（Elena Barannikova）則表示，涉案醫師並沒有所謂的暴力或是不專業的行為，但是最終卻遭到醫學專家的反駁。醫學專家表示，愛麗莎的胎盤應該由醫師在麻醉狀態下手動分開，而在這之前該名醫師就該知道她的胎盤狀況有異，而並非在拉出其他器官之後再試圖推回去，這位醫師並沒有意識到危險。

調查結束後，該名醫師以過失致死罪遭到起訴，至少面臨3年有期徒刑。而目前這名嬰兒將由愛麗莎的丈夫與母親扶養。

►►漂亮不是夢

ET快訊
F奶工地女神掉「5.2克拉鑽戒」！和前男友互告…牽扯警方曖昧
胃藥含致癌物清單出爐！23款不合格　「吉胃福適」回收後全面停
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

爆乳辣模遭情侶「逼喝泳池清潔劑」綁床頭　驚覺斷氣…凹成方形灌水泥封箱

她脫褲坐男友臉狂吼　「快用舌頭取悅我！」　2片屁肉蓋鼻…差一步爽死→悶死

燦笑妹揪友逛市集喝嗨　頭伸火車窗外吹風「直接削樹枝斷頸」屍掛窗邊進站！

她痛心分享兒子「肌肉棒子→活體喪屍」驚悚照　毒品侵蝕7個月…全身剩潰爛

曾痛批中國、力挺台灣！　美副總統潘斯24日再談美中關係

歐尼爾超有愛！替槍擊案受害童「付整年房租」　坦言：誰都會遇到意外

防衛費分擔第2輪談判下周登場　韓17大學生翻牆闖美大使官邸抗議

才對寶寶微笑…年輕媽生產完「胎盤＋器官」遭扯出慘死　年輕醫判關3年！

驗出石棉！嬌生回收美國3.3萬瓶嬰兒爽身粉　女控害罹卵巢癌

談判過程好順利！川普對記者談「內心小願望」：盼11月貿易協議簽署完成

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

先喊檢討！韓國瑜：若選上總統　將主動「廢除一例一休」

郎朗教混血妻子說中文　吉娜照學「東北發音」反被糾正好無奈

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

兒童遊戲區、超大露天游泳池 台幣400萬！土耳其50坪小豪宅

曾痛批中國、力挺台灣！　美副總統潘斯24日再談美中關係

歐尼爾超有愛！替槍擊案受害童「付整年房租」　坦言：誰都會遇到意外

防衛費分擔第2輪談判下周登場　韓17大學生翻牆闖美大使官邸抗議

才對寶寶微笑…年輕媽生產完「胎盤＋器官」遭扯出慘死　年輕醫判關3年！

驗出石棉！嬌生回收美國3.3萬瓶嬰兒爽身粉　女控害罹卵巢癌

談判過程好順利！川普對記者談「內心小願望」：盼11月貿易協議簽署完成

才剛宣布休戰！庫德族又被轟炸　怒批土耳其「違反停火協議」

著作引述「中國鷹派專家」純屬虛構　納瓦洛：終於有人發現這個笑話

俄羅斯水壩坍塌6死、14傷　10多人生死未卜…淹沒員工宿舍

曾譯台灣詩作、引薦布袋戲到瑞典　漢學家馬悅然逝世享壽95歲

丹麥公開賽／3組台將進4強　戴資穎今晚對陳雨菲拼冠軍戰門票

台股本周成功攻上1萬1千點大關　法人：後市仍須留意漲多修正風險

台鐵「郵輪式列車」春遊出爐！　3月阿里山賞「粉紅櫻花雪」

醜化李小龍遭中國撤檔　昆汀拒絕重剪《好萊塢》：不上拉倒

入住正高美館園區！ 「美術館1號」雙明星學區宅搶手

幸運妹吃到「藍帶麵條」歪頭問號　5千人看傻：塗立可白就沒事了

國中操場凌晨肉影晃動！　運動女靠近赫見「佛經裸男」

韓國瑜見完莫健後取消訪美　柯文哲：漏氣

民進黨不分區名單風暴...陳水扁：一味派系考量害人不淺

徐永明攜張衞航林口掃街拜票　暗批呂孫綾、洪孟楷「金光閃閃」

國際熱門新聞

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

目睹妻遭性侵　夫怒拿瑞士刀切淫狼GG

AV女優傑莎邀粉絲一起啪啪啪！

魯蛇天堂！男女看對眼可直接抱出場

「颶風震海底引巨浪」再勾強震　「風暴震」天災出現

航母加賀號找到了　主副砲仍可見

台灣繼續成為「美國免簽證計畫」成員

懷疑藏毒！警令她開雙腿直摸「白色不明物」

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

搭機行李過重！機靈女急穿2.5公斤衣

山口組二當家出獄！警憂黑幫火拼...加強警戒

甲骨文執行長賀德過世　享壽62歲

當街被扯浸血棉條　美女獲20萬和解

更多熱門

相關新聞

即／俄羅斯水壩坍塌6死、14傷

即／俄羅斯水壩坍塌6死、14傷

俄羅斯衛星通訊社最新報導指出，靠近俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）的水壩今（19）日坍塌，造成6死14傷，2個臨時員工宿舍被大水淹沒，目前官方還在釐清進一步狀況。俄國聯邦緊急情況部表示，還不清楚另外10多人的情形。

目睹妻遭性侵　夫怒拿瑞士刀切淫狼GG

目睹妻遭性侵　夫怒拿瑞士刀切淫狼GG

俄少年被控推翻普丁　庭上割腕見血

俄少年被控推翻普丁　庭上割腕見血

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

他「雄風」被當魚餌　活魚大口緊含

他「雄風」被當魚餌　活魚大口緊含

關鍵字：

俄羅斯胎盤器官生產

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

獨家／許維恩分手呂銳！

賴冠霖活動16hrs前收訊息：你甭來了

低調領高薪　網揭3職業「賺到買房買車」

父外遇母崩潰逝…弟弟竟燒炭自殺走

彭文正飛英國開國際記者會　全場7華人0外媒

谷懷萱閃離《新聞面對面》　放下9年搭檔謝震武

注意！LINE舊版本趕緊更新　舊換機流程11/5退場

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

連千毅惦惦！蘭庭精品：贗品是離職員工自用的

為了雪莉趕回首爾　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了

竹北建案92戶預售400人搶　排隊人潮已破200

更多

最夯影音

更多
同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候
澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面