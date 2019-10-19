防衛費分擔第2輪談判下周登場　韓17大學生翻牆闖美大使官邸抗議

▲ 今年3月也有南韓民眾為防衛費問題上街抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓外交部18日宣布，為簽署2020年韓美防衛費分擔特別協定（SMA），23日及24日將於夏威夷檀香山與美方展開第二輪談判。南韓派出現任企劃財政部助理部長、金融委員會副委員長的經濟及預算專家鄭恩甫擔任談判大使，屆時將首度與美國談判首席代表德哈特（James DeHart）會面。

第一輪談判9月在首爾舉行，雙方立場懸殊。美國強調，每年直接或間接花在駐紮南韓的費用多達50億美金（約新台幣1551億元），將近韓方負擔金額的6倍，以此主張韓方大幅提高分擔金額。南韓則主張，由韓方支付美國戰略武器及人事費用已經脫離討論美軍駐紮費用的SMA談判框架，且南韓政府除分擔防衛費外，過去對美韓同盟的貢獻也不少。

《韓聯社》報導，韓美在第一輪談判僵持不下，第二輪預計也將激烈協商。由於50億中包括美國戰略武器及人事費用，若南韓需承擔這些費用，還需討論修改《駐韓美軍地位協定》（SOFA）。

美國要求南韓提高負擔金額，引起南韓民眾反彈。美國駐韓大使哈里斯（Harry Harris）18日下午前往青瓦台出席南韓總統文在寅主持的外國使節團茶敘時，學運組織「韓國大學生進步聯盟」成員涉嫌利用梯子翻牆，闖入位在首爾中區德壽宮前的美國駐韓大使官邸。

17名聯盟成員站在官邸庭院及大堂上高舉「要求多負擔5倍美軍經費的哈里斯快離開這塊土地」的標語，對美方的要求表達抗議，隨後依入侵建物罪嫌被警方逮捕；另有2名學生因依入侵未遂罪嫌被捕。

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