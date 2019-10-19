林鄭證實收到自首親筆信！　港府將安排「分屍女友」陳同佳來台

▲陳同佳即將刑滿釋放，他透露願意赴台自首。（左圖／翻攝自當事人臉書，右圖／ETtoday資料照）

記者蔡儀潔／綜合報導

在台殺害女友潛逃香港的男子陳同佳，近日表示出獄後願意到台灣自首。對此，香港特首林鄭月娥今（19）早親自證實，已收到陳同佳提出自首的信件，認為這是「相對令人釋懷、相對令人寬心的結局」，而港府會安排他來台，再由台灣當局接收，正等待台方回應。

陳同佳2018年2月到台灣旅遊時，殺害同行的女友並裝進行李箱，棄屍捷運竹圍站，飛回香港後因為洗黑錢案入監服刑，而在即將於23日刑滿釋放之際，他寫信給林鄭月娥，表示出獄後願意到台灣自首，為個人的錯失承擔責任，也希望台灣當局不要判處死刑。

▲陳同佳2018年2月到台灣旅遊。（圖／記者楊佩琪翻攝）

林鄭月娥今早接受《香港電台》訪問時，證實已收到信件，並透露陳同佳是親筆撰文，相信他的決定是經過詳細思考，這是「相對令人釋懷、相對令人寬心的結局。」

被問及港府事前有否接觸過陳同佳，林鄭月娥稱沒有，亦沒有邀請人與之接觸，據她理解，香港聖公會教省秘書長管浩鳴特別關心在囚年輕人，曾探望過陳同佳，隨後來告知我陳同佳自首的想法，「我們純粹是獲悉。」

▲ 林鄭月娥談陳同佳 。（圖／翻攝自香港電台官網）

林鄭表示，香港及台灣兩地執法機關有相關程序，香港警方昨（18）日已致函台灣刑事檢察局，表明陳同佳會自首；受害人父母會再三聯絡特區政府，要求用不同方法處理事件，想找方法達至可以沉冤得雪，希望現在的情況可以令兩人釋懷。

林鄭重申，過去幾個月情況，都因為這次殺人案件引起，但這不是唯一的原因，而是因為香港法律制度有不足，與台灣沒有刑事法律互助，移交個案伸張正義，香港警方亦不可能用香港法律，檢控涉事人謀殺或台灣發生罪行的檢控能力，涉事人刑滿出獄後，會令社會和受害人覺得，事件未能伸張正義，現在的情況，特區政府一定會提供合法合理的協助 。

陸委會發言人邱垂正17日則表示，港警已掌握許多未提供台灣的證據，而陳男疑似在港就有預謀的跡象，因此港府對於本案並非沒有管轄權，並應在嫌犯尚未刑滿釋放前，積極續押追訴，「只要港府提出請求，我方將在平等、尊嚴、互惠原則下，盡速提供本案在台相關證據，讓正義得以伸張，早日還給受害家屬公道。」

法務部也藉此正式呼籲港方，秉持追訴殺人犯罪之執法立場，在陳男另案刑滿釋放前積極續押追訴，「我國將在對等、尊嚴及互惠之基礎上，迅速提供本案在臺相關證據，俾使港方得以充分掌握臺港兩地全案事證，以查明事實真相，依法追究刑責，實現公平正義。」