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東亞唯一！　台大iAuto獲杜拜全球自駕運輸亞軍

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▲▼ 台灣iAuto團隊。（圖／台大提供）

▲台灣iAuto團隊參加杜拜世界自駕運輸挑戰賽獲得亞軍的佳績。（圖／台大提供）

記者崔至雲／台北報導

「2018-2019杜拜全球自駕運輸挑戰賽」為受全球矚目的無人駕駛車競賽盛事，總獎金超過500萬美金，競爭激烈，一共有六十多隊報名參加四個類組的比賽，台灣iAuto團隊參加新創組的競賽，成功自全球27個競爭隊伍中脫穎而出，拿下第2名佳績。iAuto團隊今年六月底安全順利地完成多重複雜路況及交通情境下，包含，山坡地、公開道路、紅綠燈路口、濃霧、混流等，高難度之實車道路測試。

這次比賽的裁判團由世界各國知名的自駕車相關技術領域學者專家所組成，並且聘請三間全球知名的國際車輛驗證測試機構及顧問公司擔負技術審查的工作，以確保本次比賽的公正性及權威性，台灣iAuto團隊是本次比賽唯一入圍的東亞國家團隊，該團隊的主要成員來自台灣大學機械系教授李綱、鄭榮研究團隊、明志科技大學教授黃道易研究團隊、艾歐圖科技公司、台塑汽車貨運公司及工業技術研究院。

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▲▼ 台灣iAuto團隊。（圖／台大提供）

▲台灣iAuto團隊。（圖／台大提供）

台大指出，台灣iAuto團隊得以在本次競賽中獲得評審團青睞，主要是因為該團隊的自動駕駛系統設計方法可符合國際車廠的系統功能安全性要求，具備高可靠度、高安全性之優點，且採用創新的系統功能互補式冗餘設計，可大幅降低系統硬體成本和提高整體自駕車的性能及可靠度；此外，該套自動駕駛系統採模組化設計亦整合了工研院V2X車聯網技術，可安裝於不同種類的車輛上，並且在不破壞車輛原始結構與安全性的前提下達成半/全自動駕駛功能，亦可在必要時回復至人工駕駛模式，對於實現杜拜當局所規劃的目標- 2030年全國路面運輸25%為無人駕駛，具有最高的經濟效益與可行性。

▲▼ 台灣iAuto團隊。（圖／台大提供）

▲iAuto團隊在比賽中順利完成多重複雜路況及交通情境下，包含，山坡地、公開道路、紅綠燈路口、濃霧、混流等。（圖／台大提供）

這次的台灣iAuto團隊參加杜拜世界自駕運輸挑戰賽獲得亞軍的佳績，對於提升台灣在自動駕駛技術領域的國際能見度將有極大的幫助，此外，iAuto團隊的成功經驗-以大企業帶動新創企業(以大帶小)、業界出題，學/研界解題，並且整合跨校的互補性研發能量，開展新型態的產學研合作研發模式，對於國內推動創新、創業與產業升級將可提供做為良好借鏡。

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