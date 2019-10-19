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被分手氣炸！拿慾片逼啪：確定我沒拍？　生理期仍被拖浴室硬來...她崩潰求饒

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▲▼ 大阪府富田林市驚傳12 日逃出一名性侵嫌疑犯。（示意圖／達志影像）

▲不滿被分手，蔡男竟佯稱有親密影片，強逼女友與他發生關係，就連對方生理期來也不放過。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／台中報導

蔡姓男子不滿女友小言（化名）提分手，以要自殘為由逼小言到他租屋處強壓硬上得逞。事隔多日，蔡男再佯稱有錄下2人的親密影片，再三逼小綠與他發生關係，否則會公開影片，而最後一次，小綠因適逢生理期，但沒想到蔡男還是不肯罷休，威脅在摩鐵浴室完事。案經小綠提告，台中地院依強制性交罪判他2年徒刑，緩刑5年，並須服義務勞務240小時。

判決書指出，蔡男與小綠透過交友軟體認識，進而交往，但後來小綠發現蔡男會偷看她手機，犯了她的大忌，於是決定分手，卻因此惹怒蔡男。同年3月中，蔡男揚言要自殘，小綠因擔心他出意外，嚇得趕緊奔到他租屋處阻止，但沒想到卻被強壓硬上得逞。

事隔多日，蔡男打電話向小綠表示，「你確定我沒有錄任何影片嗎？」暗示他有拍下2人的親密影片，但事實上並沒有，隨後恐嚇小綠，若不與他發生關係，將會公開影片，讓小綠嚇得只好照辦。

深陷噩夢的小綠，過了半年後以為不會再被糾纏，但卻在同年10月底又接到蔡男電話，「10分鐘內到摩鐵，否則會上傳影片」。身心俱疲的小綠擔心畫面流出，只好一再配合，不過這次她因適逢生理期，身體不舒服，但蔡男竟執意闖紅燈，又再一次性侵得逞。這次結束後，小綠情緒終於崩潰，決定報警提告。

蔡男到案後坦承犯行，還強烈表達悔意，而法官審酌他因愛慕小綠，想與她繼續往，但沒有克制好一己私慾做出此事，實屬不當，但因他犯後坦承反型，還與小綠達成和解，而小綠也願意給予他機會，讓他緩刑，因此依強制性交罪判他2年徒刑，緩刑5年，並須服義務勞務240小時。全案可上訴。

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