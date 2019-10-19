停火120小時前最慘景象！敘利亞5歲童遭化武攻擊　「全身皮如碎瓦牆」片片剝落

▲敘利亞男童遭到化學武器炸傷，全身如碎瓦牆剝落。（圖／翻攝自ANHA下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普日前下令撤兵敘利亞，不到一天立刻讓中東地區局勢轉變，土耳其隨即進攻轟炸，戰火下民不聊生的情況更加嚴重。在美國副總統彭斯的緊急斡旋下，土耳其總統艾爾段17日終同意停火120小時，讓敘利亞北部的庫德族部隊撤離，然而在停火前的恐怖景象，照片如今曝光。其中5歲的歐薩摩（Jumma Al Zamo）在大人的停火協議前，早已被炸的全身燒傷，令人相當心疼。

綜合外媒報導，縱使艾爾段願意停火120小時，但仍有目擊者表示看到敘利亞北部邊境仍有硝煙，庫德族也出面指控土耳其根本沒有遵守停火協議；美國民主黨議員也表示，「土耳其只是片面答應，根本是一場騙局」。

然而在大人利益世界的背後，卻是平民老百姓的犧牲。當地醫院幾乎都是遭到炸傷的病患，大人到小孩、老人都有，5歲的歐薩摩當時跟務農的爸爸在戶外，卻遭到土耳其軍隊的空襲，且疑似使用化學武器，導致歐薩摩的身體除了炸傷、燒傷之外，皮膚如碎掉的磚瓦牆一般片片剝落。

▲敘利亞北部仍有硝煙。（圖／達志影像／美聯社）

歐薩摩不斷在醫院哭喊，「可不可以停止爆炸」、「可不可以停止了？」、「我真的好痛｣讓醫護人員相當心疼，到最後嘶吼沙啞的他，只是留著眼淚，偶爾因為疼痛發出嘶啞的聲音。醫護人員表示，當歐薩摩被送進醫院時，身上的傷口還在燒，神經系統也受到影響，這些徵狀都是因為「特殊化學武器」引起的，很可能是白磷，目前已經將病歷跟影像送到歐洲分析。

歐薩摩目前只能靠嗎啡進行治療，並且將傷口慢慢清創。16日才剛日出，土耳其軍機就劃過天際，開始進行一連串的轟炸，當時孩子都沒有清醒，就得在半夢半醒間跟著家人逃難。如今外界皆在砲轟，當川普偉大的政策真的「落實」，這就是現實世界必須承擔的代價。

▲歐薩摩疑似受到白磷化武的波及。

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