　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

停火120小時前最慘景象！敘利亞5歲童遭化武攻擊　「全身皮如碎瓦牆」片片剝落

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲敘利亞男童遭到化學武器炸傷，全身如碎瓦牆剝落。（圖／翻攝自ANHA）

▲敘利亞男童遭到化學武器炸傷，全身如碎瓦牆剝落。（圖／翻攝自ANHA下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普日前下令撤兵敘利亞，不到一天立刻讓中東地區局勢轉變，土耳其隨即進攻轟炸，戰火下民不聊生的情況更加嚴重。在美國副總統彭斯的緊急斡旋下，土耳其總統艾爾段17日終同意停火120小時，讓敘利亞北部的庫德族部隊撤離，然而在停火前的恐怖景象，照片如今曝光。其中5歲的歐薩摩（Jumma Al Zamo）在大人的停火協議前，早已被炸的全身燒傷，令人相當心疼。

綜合外媒報導，縱使艾爾段願意停火120小時，但仍有目擊者表示看到敘利亞北部邊境仍有硝煙，庫德族也出面指控土耳其根本沒有遵守停火協議；美國民主黨議員也表示，「土耳其只是片面答應，根本是一場騙局」。

然而在大人利益世界的背後，卻是平民老百姓的犧牲。當地醫院幾乎都是遭到炸傷的病患，大人到小孩、老人都有，5歲的歐薩摩當時跟務農的爸爸在戶外，卻遭到土耳其軍隊的空襲，且疑似使用化學武器，導致歐薩摩的身體除了炸傷、燒傷之外，皮膚如碎掉的磚瓦牆一般片片剝落。

▲敘利亞北部仍有硝煙。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞北部仍有硝煙。（圖／達志影像／美聯社）

歐薩摩不斷在醫院哭喊，「可不可以停止爆炸」、「可不可以停止了？」、「我真的好痛｣讓醫護人員相當心疼，到最後嘶吼沙啞的他，只是留著眼淚，偶爾因為疼痛發出嘶啞的聲音。醫護人員表示，當歐薩摩被送進醫院時，身上的傷口還在燒，神經系統也受到影響，這些徵狀都是因為「特殊化學武器」引起的，很可能是白磷，目前已經將病歷跟影像送到歐洲分析。

歐薩摩目前只能靠嗎啡進行治療，並且將傷口慢慢清創。16日才剛日出，土耳其軍機就劃過天際，開始進行一連串的轟炸，當時孩子都沒有清醒，就得在半夢半醒間跟著家人逃難。如今外界皆在砲轟，當川普偉大的政策真的「落實」，這就是現實世界必須承擔的代價。

▲敘利亞男童遭到化學武器炸傷，全身如碎瓦牆剝落。（圖／翻攝自ANHA）

▲歐薩摩疑似受到白磷化武的波及。

►►年終這樣花最棒

ET快訊
100kg厚片女「腰冒巨大腫塊」急安胎！忍痛挺5月肚喝喜酒…
韓國歐巴墾丁遇真愛！街頭急發傳單：她166公分非常可愛…拜託
台灣網紅踩踏冰島「飛機遺骸」被罵爆！　還原現場狀況認錯了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

爆乳辣模遭情侶「逼喝泳池清潔劑」綁床頭　驚覺斷氣…凹成方形灌水泥封箱

她脫褲坐男友臉狂吼　「快用舌頭取悅我！」　2片屁肉蓋鼻…差一步爽死→悶死

才對寶寶微笑…年輕媽生產完「胎盤＋器官」遭扯出慘死　年輕醫判關3年！

燦笑妹揪友逛市集喝嗨　頭伸火車窗外吹風「直接削樹枝斷頸」屍掛窗邊進站！

她痛心分享兒子「肌肉棒子→活體喪屍」驚悚照　毒品侵蝕7個月…全身剩潰爛

現實版安娜貝爾！　二戰人偶被附身...半夜突瞇眼、低語

停火120小時前最慘景象！敘利亞5歲童遭化武攻擊　「全身皮如碎瓦牆」片片剝落

老爸樂幫女兒買衛生棉　幽默問「想要什麼口味」掀網論戰！

拜訪北京突失聯！北海道大學教授遭逮捕　疑涉及間諜活動

貓咪掛4樓窗口死命掙扎…下秒遭人狠推「砰一聲」墜樓　驚悚影片曝光

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

先喊檢討！韓國瑜：若選上總統　將主動「廢除一例一休」

郎朗教混血妻子說中文　吉娜照學「東北發音」反被糾正好無奈

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

日圓匯價創5個月來新低！ 換新台幣5萬多賺10碗拉麵

現實版安娜貝爾！　二戰人偶被附身...半夜突瞇眼、低語

停火120小時前最慘景象！敘利亞5歲童遭化武攻擊　「全身皮如碎瓦牆」片片剝落

老爸樂幫女兒買衛生棉　幽默問「想要什麼口味」掀網論戰！

拜訪北京突失聯！北海道大學教授遭逮捕　疑涉及間諜活動

貓咪掛4樓窗口死命掙扎…下秒遭人狠推「砰一聲」墜樓　驚悚影片曝光

史上第一對！NASA首次「全女性」太空漫步　歷時7小時完成任務

曾痛批中國、力挺台灣！　美副總統潘斯24日再談美中關係

歐尼爾超有愛！替槍擊案受害童「付整年房租」　坦言：誰都會遇到意外

防衛費分擔第2輪談判下周登場　韓17大學生翻牆闖美大使官邸抗議

才對寶寶微笑…年輕媽生產完「胎盤＋器官」遭扯出慘死　年輕醫判關3年！

吳釗燮專訪／從制裁北韓到反恐　台灣扮演「印太戰略」3角色不是嘴巴講講

登上「國際饒舌女皇」IG被親讚！　ØZI成「另類台灣之光」網看跪了

現實版安娜貝爾！　二戰人偶被附身...半夜突瞇眼、低語

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」　交叉綁帶側露蠻腰正翻

北市「40年破屋3485萬」驚呆他：到底貴什麼？　值錢真相曝光...照樣搶買

台大校長開校務會議保鑣跟隨　管中閔：你覺得有人敢碰我嗎？

麥克風噴水「胡瓜當場翻臉走人」！　工作人員急call騙：你被整了…結局笑翻

吳釗燮專訪／友邦跟台灣斷交後一無所有　點名這5國出現後悔聲音！

林鄭月娥否認「官方記者證」　港府不會審核「誰可以採訪」

3年6億元重建南方澳大橋！　公總「捨棄鋼結構」防鏽蝕

國際熱門新聞

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

目睹妻遭性侵　夫怒拿瑞士刀切淫狼GG

AV女優傑莎邀粉絲一起啪啪啪！

魯蛇天堂！男女看對眼可直接抱出場

「颶風震海底引巨浪」再勾強震　「風暴震」天災出現

航母加賀號找到了　主副砲仍可見

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

台灣繼續成為「美國免簽證計畫」成員

懷疑藏毒！警令她開雙腿直摸「白色不明物」

搭機行李過重！機靈女急穿2.5公斤衣

山口組二當家出獄！警憂黑幫火拼...加強警戒

年輕媽生產完「胎盤＋器官」遭扯出慘死　年輕醫判關3年！

甲骨文執行長賀德過世　享壽62歲

更多熱門

相關新聞

男童全身瘀傷！　爸涉虐兒道歉

男童全身瘀傷！　爸涉虐兒道歉

一名網友在臉書「爆料公社」PO文，氣憤指出一名在北投的單親父親涉嫌虐打年幼的男童，照片中的孩子手腳滿佈毆打的條狀痕跡、瘀血，就連臉上、背部、胸腹也全是傷痕，直到上周生母帶兒子回家照顧時，才發現孩子身上全是瘀傷，目前已經報警處理。男童的父親稍早也在臉書PO文道歉，稱孩子做了一件關係到自己安危的事，「我把不住情緒才會下手，是我疏忽，我知道自己錯了！」

庫德族：土軍持續轟炸違反停火協議

庫德族：土軍持續轟炸違反停火協議

土耳其：不是停火只是「暫停」

土耳其：不是停火只是「暫停」

川普：土耳其跟庫德族「像小孩一樣」

川普：土耳其跟庫德族「像小孩一樣」

小媽媽丟兒給保母顧　　男童外婆：已經成年無法管

小媽媽丟兒給保母顧　　男童外婆：已經成年無法管

關鍵字：

敘利亞土耳其男童炸傷化學武器

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

賴冠霖活動16hrs前收訊息：你甭來了

低調領高薪　網揭3職業「賺到買房買車」

獨家／許維恩分手呂銳！

父外遇母崩潰逝…弟弟竟燒炭自殺走

胃藥含致癌物清單出爐！23款不合格

彭文正飛英國開國際記者會　全場7華人0外媒

谷懷萱閃離《新聞面對面》　放下9年搭檔謝震武

注意！LINE舊版本趕緊更新　舊換機流程11/5退場

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

超商哥「等我一下」護校妹期待1分鐘糗爆

連千毅惦惦！蘭庭精品：贗品是離職員工自用的

更多

最夯影音

更多
同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候
澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面