民進黨不分區名單風暴...陳水扁：一味派系考量害人不淺

▲蔡英文與卓榮泰出席民進黨全代會。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

民進黨16日中執會討論不分區提名委員會名單，但傳出立法院長蘇嘉全不滿名單無法達成共識而流會，策動中執委不要出席，掀起黨內風暴。前總統陳水扁則認為，這件事背後隱藏的「2022年屏東縣長派系之爭才是問題癥結」，並批評「有時一味派系考量真會害人不淺」。

民進黨立委蘇震清被指涉掏空上市公司，黨內在討論不分區名單時認為他形象不宜，可能無法列入，因而引起蘇震清不滿，也嗆聲「不排除脫黨參選」。民進黨主席卓榮泰18日則回應，黨中央不受任何威脅。陳水扁18日在臉書討論此事，他說，儘管蘇嘉全否認為了力推他的姪子蘇震清進入不分區安全名單，而導致中執會流會，但其背後隱藏「2022年屏東縣長派系之爭才是問題癥結」。

陳水扁解釋，蘇震清因屏東立委選區劃分席次減少ㄧ席，以致無法在選區尋求連任，為了角逐2022年屏東縣長黨內初選，特別爭取不分區立委並列入安全名單。他提到，蘇震清點名總統、行政院長、總統府秘書長、民進黨主席卓榮泰等人，都曾承諾將蘇震清列不分區立委名單，卓榮泰甚至保證在10名內的安全名單，若黨中央推翻承諾，蘇震清會脫黨參選；但蘇嘉全說相信卓榮泰會有大智慧處理。

陳水扁指出，擔任過三任立委的蘇震清早就有意參選2022年潘孟安任滿的屏東縣長；另外，同選區的現任立委，隸屬於新潮流系的鍾佳濱也有意爭取。陳水扁認為，蘇震清退出初選，成全鍾佳濱尋求連任區域立委，改爭取不分區立委安全名單，並獲得黨內三巨頭、四巨頭的首肯甚至拍胸腑保證，如今傳出生變，難怪蘇嘉全與蘇震清叔姪會反彈。

「政治不講究誠信太多了」陳水扁舉例，2016年大選前，當時的總統候選人蔡英文二次允諾前台南縣長蘇煥智出任內政部長，後來又答應給行政院政委吳澤成，因為某派系反對，最後在宣布前2個小時跑出人還在美國的前教育部長葉俊榮。

陳水扁再舉2016年高雄市長選舉黨內初選為例，時任高雄市長的陳菊「唯一支持」同為新系的嫡系立委劉世芳，並沒有承諾誰出線就支持誰。非新系的行政院副院長陳其邁縱使當時在黨內初選勝出，也沒有在第一時間獲得陳菊的力挺，且陳菊選擇在選前北上擔任總統府秘書長。陳水扁說，陳其邁選戰初期可以說孤軍奮戰，很少得到市府團隊的奧援，更爆料，聽說是陳其邁不願承諾當選後市府小內閣不能更動，「有時一味派系考量真會害人不淺」。

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