薇薇28歲冥誕！癡情夫「沒忘記承諾」　癌逝2年淚唱生日歌：我的天使老婆

▲薇薇總是笑容滿面！（圖／翻攝自那個抗癌的幸福小女孩-薇薇臉書粉絲團）

網搜小組／劉維榛報導

「我的天使老婆！」生命鬥士施柏薇「薇薇」在2017年癌逝，轉眼間，她在天上當天使已2年了，昨（18）日是薇薇28歲冥誕，老公王孝文依舊沒忘，訂製超萌小飛象蛋糕，邀爸爸媽媽跟親友一起替她慶祝，「我們其實都難過眼紅了…我們都沒忘記妳，我們都愛著妳，往後餘生…不會缺席，生日快樂！」

本站報導《薇薇癌逝2年！老公環島「完成承諾」 憶愛妻：一路上請妳跟好唷》，生前薇薇樂觀接受化療，當時許下心願，等康復後要跟老公去環島度假，無奈事與願違，2017年不敵病魔離世了，難過消息一出，讓全台人為之鼻酸，小倆口刻骨銘心的愛情，也留下無限的遺憾。

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▲兩人的愛情感動大批網友！（圖／翻攝自那個抗癌的幸福小女孩-薇薇臉書粉絲團）

愛妻驟逝，王孝文學會更堅強，把悲傷轉化成力量，更把薇薇生前的遺願一一完成，今年5月決定騎車環島，背包上一張手比愛心的照片，他對著天堂暖喊「完成一個承諾！我們出發囉」、「#台南出發逆時針環島#已經到墾丁了#如有超車請見諒」，最後王孝文不忘叮嚀「一路上請妳跟好唷！」

時間飛逝，昨日是薇薇28歲冥誕，王孝文訂製老婆最愛的蛋糕，在臉書《爆廢公社》寫下對她的思念，「2019年的今天我們還是無法忘記妳，老公還是找著爸爸媽媽與最愛妳的親友，拿著妳最愛的禮物與蛋糕為妳慶生，今天的我們其實都難過眼紅了…我們都沒忘記妳，我們都愛著妳，往後餘生不會缺席…生日快樂！我的天使老婆！」

▲老公帶薇薇去環島、訂製小飛象蛋糕！（圖／翻攝爆廢公社）

照片曝光後，大批網友淚水在眼眶打轉，紛紛給予打氣祝福，也希望王孝文跟爸媽多保重，「捨得與放下是你人生往後要修的課題，勇敢的作一個堅強的男人。生日快樂」、「 加油，這輩子你們一定不會分開的」、「給予最深的祝福，加油」、「那天才經過你們的餐酒館，加油，她看得見的」、「生日快樂，這輩子能有一個這麼愛自己的人，足矣」、「要振作！加油」、「加油，她在天上也會很感動的」、「老婆很幸福，有這麼愛她的老公和家人，在人間的你也要開心的過生活，這會是她最想看到的」。

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