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哥還不出5000遭狠砍！妹目睹還後被恐嚇：不要叫，不然直接全家處理掉

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▲▼殺人,兇手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北1名劉姓男子因不滿友人被欠債，竟主動帶刀前去幫忙談判，最終依殺人未遂、恐嚇、侵占罪被判處8年。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

新北一名劉姓男子因不滿林姓男子有錢玩線上遊戲，卻不還友人廖男5000元債務，在債主廖男不知情情況下，找了吳、沈2人前往林男家持討債，過程中還持開山刀朝林男猛砍，導致林男氣胸、肋骨骨折、頭部撕裂傷。新北地院依殺人未遂、恐嚇、侵占罪判處劉男8年、吳男5年6個月、沈男2年有期徒刑，可上訴。

據判決，劉男在案發前一個月投宿於廖男家中，期間沒有支付過房租及任何費費用，而借住期間，他因曾見林男與女性友人帶著3個玉珮來向廖男借5000元，得知林、廖雙方金錢往來的關係。借錢後幾日，林男表示身上沒錢償想直接用玉珮抵銷，被廖男拒絕，才允諾有錢了會再回來還。

劉男在知情後，因不滿林男有錢玩線上遊戲卻沒有錢還債，氣得在廖男不知情情況下，自行找了友人吳姓、沈姓男子持開山刀及西瓜刀前往林男住處討債，想幫廖男把錢要回來。

一到林男家，劉男先是朝他頭部砍了下去，接著友人吳男又從背後刺了一刀，林男當場鮮血直流。林妹見到此景象後後嚇得放聲大叫，劉男因怕被鄰居發現行兇，立馬拿起開山刀指向林妹同時恐嚇「不要大聲喧嘩，不然直接全家處理掉」。劉等3名犯嫌在砍完人後見林男性命垂危，趕緊駕車逃離現場，所幸林男在緊急送醫後有救回一命。

新北地院審時認為，雖然劉姓等3名犯嫌皆否認有殺人犯意，但3人行兇過程手段實在兇殘，事後還逃現場，最後依殺人未遂恐嚇、侵占罪判處劉男8年、吳男5年6個月、沈男2年有期徒性，仍可上訴。

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