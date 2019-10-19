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舉國旗遭警問是否支持一中與蔡英文　台青：問心無愧

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▲楊翰傑帶著國旗環遊世界。（圖／翻攝自Facebook／楊翰傑）

▲楊翰傑帶著國旗環遊世界。（圖／翻攝自Facebook／楊翰傑）

記者馬叔安／綜合報導

日前因為在南京中山陵舉中華民國國旗，遭當地員警帶回的台灣青年楊翰傑，17日在臉書公佈整起事件的經過，自己不但在刪除照片與上廁所的過程中，都受到監視，也被當地警方檢查手機內的資料，以及網路上的發文紀錄，並詢問他對兩岸關係的看法。楊翰傑強調，自己愛中華民國，問心無愧。

楊翰傑表示，他當天在中山陵舉國旗拍照，一位中山陵男管理員跑來要求他刪除照片和影片，「我當下立刻就刪了，但是管理員還要我『交出國旗』給他」，楊翰傑拒絕，旁邊圍觀年輕人們鼓譟報警，期間他去上廁所時，也被要求交出手機。

後來又有民警要求他將手機內的青天白日滿地紅照片刪除，並且「準備另一支手機開錄影對著我的手機，要我在他們面前刪除所有照片。」到了派出所後，在做筆錄時，除了拍攝的器材與手機的型號，員警還問他政治立場，「問我支不支持一個中國原則、兩岸和平統一？！！ 問我覺得蔡英文怎樣？問我覺得中國的發展怎麼樣？」

▲楊翰傑帶著國旗環遊世界。（圖／翻攝自Facebook／楊翰傑）

▲楊翰傑日前至南京旅遊。（圖／翻攝自Facebook／楊翰傑）

之後警方開始檢查他手機內相簿功能、有無隱藏照片或是刪除的照片紀錄、Twitter並且翻閱這幾天的動態，研究他追蹤誰、Instagram近期貼文以及動態、Facebook近期文章以及留言、微信朋友圈的動態等。大陸員警對他強調，「中國的所有網路言論都是有被監管的」，「中國很自由，但是是相對的自由」。

最後楊翰傑被要求觀賞了一段警察工作的影片，影片裡面時不時提到「中國特色社會主義」，「教育」一番。還有警察要他不要站在中國的土地腦子想著台灣的制度，在這裡就「乖乖的」。

▲楊翰傑帶著國旗環遊世界。（圖／翻攝自Facebook／楊翰傑）

▲楊翰傑自稱「中華民國派」。（圖／翻攝自Facebook／楊翰傑）

楊翰傑在派出所內經歷了5個小時，他表示，之前曾有大陸網友告訴他，舉中華民國國旗不會有事。楊翰傑寫道，自己一直都是「中華民國派」，「至於後不後悔，其實我自己覺得問心無愧，我本來就沒有想傷害任何機關團體，我已經旅遊30個國家了，在別的國家舉國旗拍照從來都沒事。」

如今楊翰傑已經離開大陸，前往東京繼續旅行，他表示，「對於這個行為我跟各位大陸人民說聲：對不起、抱歉，我也不會再這樣做了。」

►獨／他攜國旗遊南京被包圍「帶到警局」搜包寫悔過書

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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