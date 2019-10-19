華聞快遞／桂林出台50條惠及台胞措施　圍繞國際旅遊勝地

▲桂林陽朔境內的灕江。（圖／翻攝自《新華網》）

《廣西》桂林出台50條惠及台胞措施 圍繞國際旅遊勝地

桂林市於近日推出了《桂林市貫徹落實「31條惠及台胞措施」「廣西80條惠及台胞措施」的實施辦法》，共3個部分50條，圍繞桂林國際旅遊勝地、桂林可持續發展議程創新示範區、國家健康旅遊示範基地等「1+2」國家戰略建設及工業振興、鄉村振興戰略，在體制機制改革、改善營商環境等方面提出符合桂林實際的惠及台胞具體措施，積極推動惠及台胞政策的落實。（廣西日報）

《四川》四川今年民營企業和商協會已投入幫扶資金近百億元

今年以來，全省共有7.6萬家民營企業和商協會參與「萬企幫萬村」行動，7205家民營企業、商協會與7284個貧困村建立結對幫扶關係，投入幫扶資金99.1億元（人民幣，下同）。（四川日報）

《江蘇》2019海峽兩岸（江蘇）名優農產品展銷會現場簽約逾20億元

「2019海峽兩岸（江蘇）名優農產品展銷會」18日在江蘇省鹽城市開幕。此次農展會持續3天，設展位480個，來自江蘇省內13市及台灣、新疆、青海、西藏、陝西等地700多家參展單位，組成21個展團，攜1800多種產品在6個展銷區參展，規模為歷屆之最。（新華社）

《浙江》寧波引進52個項目投資逾1200億

第二屆世界「寧波幫·幫寧波」發展大會於18日上午在寧波開幕。大會期間共計簽約52個項目，總投資金額1283億元。在簽約項目中，投資規模最大的是奉化區交通基礎設施建設暨寧波生態文化城開發項目，總投資額達300億元。（浙江日報）

▲寧波舟山港。（圖／CFP）

《新疆》新疆喀什庭院經濟助力脫貧增收

為助力村內脫貧攻堅，2016年，喀拉庫木村開展庭院改造，形成前庭中院後畜的格局，大力發展庭院經濟，打造葡萄採摘節，吸引觀光採摘游客近10萬人次，銷售葡萄90餘噸，採摘園配套的農家樂實現銷售收入24萬餘元，有效助力精準扶貧。（中新社）

《甘肅》甘肅前三季經濟作物較快增長 農村居民收入增長快於城鎮

據統計，前三季度甘肅農林牧漁及農林牧漁服務業增加值823.09億元，同比增長5.7%，增速比上半年提高0.5個百分點。其中蔬菜產量1224.69萬噸，同比增長15.9%；水果產量236.09萬噸，增長16.2%；預計中藥材產量113.14萬噸，增長11.1%。（中新社）

《廣東》廣東湛江機場遷建工程開工建設

該項目選址湛江吳川市境內，總投資約54億元人民幣。湛江機場是目前粵西地區唯一的民用機場，主要以國內航班為主，並已開通泰國曼谷、柬埔寨金邊等國際航班。遷建後的新機場定位為國內幹線機場，首期工程建設為一條長3200米的跑道和一條等長平行滑行道，30個停機位，一座建築面積約6萬平方米的航站樓。（中新社）

《福建》數字零售加持 福州傳統商圈向「智慧商圈」轉型

作為福州傳統商圈的東街口商圈，在數字零售加持後已逐漸轉型成福州首個「智慧商圈」，走在大陸全國前列。福州是大陸全國「新零售之城」排名前十的城市，正著力打造「數字中國」建設示範城市。2018年，福州率先提出打造大陸全國知名「新零售之都」目標。（中新社）

▼福建省。（圖／CFP）