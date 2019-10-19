重慶好好吃／特色老火鍋「九宮格」 重慶人告訴你怎麼吃最道地！

記者洪珮瑄、任苡芳、馬叔安／重慶—台北連線報導

火鍋是重慶的代表性料理之一，而其中最原始的種類，非「九宮格」莫屬。從蘸料的內容，乃至於食材下鍋後涮的次數，都有講究，必須面面俱到，才能品嘗到最正宗的重慶火鍋美味。《ETtoday新聞雲》記者實際走訪重慶當地火鍋店，發現這種火鍋的起源，原來是為了「方便記帳」。

▲重慶特色老火鍋「九宮格」。（圖／記者韋依蘋攝）

紅油翻滾，毛肚下鍋，金屬隔板將圓形的鍋面隔成均勻的9大塊，重慶特色料理「九宮格」火鍋上桌，但可別急著動筷，想要品嘗這口「火紅」的美味，饕客得先準備蘸料。大蒜、蔥花、香菜、黃豆缺一不可，最後再倒入一整瓶滿滿的香油，才是最道地的重慶味道。餐廳的老闆娘說，說懂吃的人，這醬料裡的油可是會越蘸越多。

▲「九宮格」火鍋講究蘸料。（圖／記者韋依蘋攝）

除了蘸料，吃「九宮格」火鍋本身也有講究，在涮食材時，要記得「七上八下」黃金15秒的秘訣。而且記者親身試驗發現，涮毛肚時搭配固定的節奏，熟後的毛肚入口脆爽新鮮，同時辣味撲鼻。

▲「九宮格」火鍋涮食材的次數也有講究。（圖／記者韋依蘋攝）

關於「九宮格」火鍋的起源，可能很多人認為是因為每一格有不同的牛油濃度與溫度，因此適合涮煮不同食材，但其實真正的原因，其實是考量「記帳」的便利性。

▲「九宮格」火鍋的起源是為了方便記帳。（圖／記者韋依蘋攝）

火鍋是重慶飲食文化中的重要元素，記者觀察發現，即使時間已經接近凌晨，火鍋餐廳裡依舊高朋滿座。聚有緣土灶老火鍋老班娘李翠碧說，過去重慶人用餐時是好幾個人坐在一桌，為了讓每位客人都能平均地吃到鍋中食材，以及不同人吃完後可以按格子計價，因此才把鍋子分成9等份。

▼火鍋餐廳高朋滿座。（圖／記者韋依蘋攝）

▼火鍋店老闆娘李翠碧。（圖／記者韋依蘋攝）







▼火鍋是重慶飲食文化的重要元素。（圖／記者韋依蘋攝）