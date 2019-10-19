小女兒表態「以後不生小孩」　奶音曝「真實煩惱」萌哭媽：誰教妳的啦！

▲寶寶示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

小朋友的天真煩惱真是太可愛了！一名女網友分享女兒將來「不願結婚生子」的原因，超可愛又有點無謂的煩惱笑噴媽媽，網友們也被萌翻表示「這種事情我小時候也想過」、「抓到了，原來媽媽都跟女兒搶玩具」。

一名媽媽在臉書「爆怨公社」分享女兒童言童語，她日前幫年幼女兒洗澡時，對方突然告訴她「媽媽，我以後不想結婚！」而她也沒有多問，只附和「那就不要結婚。」

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女兒接著慢慢道出自己不想結婚的原因，原來是因為不想生寶寶，「還要住院跟養小孩，好麻煩。」小小年紀就參透父母們的辛勞和煩惱。

原PO並沒有多表示其他意見，只尊重女兒選擇，表示不生也沒關係；沒想到女兒下秒卻用萌萌的聲音表示「我怕我生完寶寶，他會跟我搶玩具。」噴飯理由讓媽媽笑倒，「到底是誰教妳的啦！」

▲女兒：我怕我生完寶寶，他會跟我搶玩具。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

網友們看完這段搞笑對話後，紛紛表示「抓到了，原來媽媽都跟女兒搶玩具」、「這種事情我小時候也想過」、「我女兒是說，她不想我變成阿嬤所以不生孩子」、「我是這樣跟我女兒說，因為女兒想要一個妹妹，我老二是兒子，我跟他說玩具零食會被瓜分更少」。

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