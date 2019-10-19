　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

回世新勉勵學弟妹　立委趙天麟：燃點到了，自然會開花結果

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 趙天麟回世新勉勵學弟妹 。（圖／世新大學提供）

▲立委趙天麟。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

世新大學口語傳播學系與台灣記者協會共同主辦的「口語演述：社群傳播專題」系列演講。這次邀請到高雄市立法委員，同時也是世新大學口傳系第二屆校友趙天麟，和同學們分享社群媒體操作上的世代差異。他從政治人物的角度，分享如何根據年齡層的差別，適當地運用個別社群媒體與相對應的訊息種類，吸引不同同溫層的關注。

在這個政治與社群媒體無法切割的時代中，大部分政治人物都會透過社群平台行銷自己。趙天麟指出社群媒體的三大功能包括，與對手的攻防、自我宣傳、傳遞資訊。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 趙天麟回世新勉勵學弟妹 。（圖／世新大學提供）

▲立委趙天麟回世新勉勵學弟妹。（圖／世新大學提供）

在與對手攻防上，趙天麟舉出台北市議員羅智強及民進黨立委段宜康為例，他們利用臉書上進行攻防，藉由製造火花與衝突的方式，成功引起大家關注，特別是可以轉換為媒體報導，擴大影響力。其次，就自我宣傳上，多數政治人物會透過社群平台直播，如高雄市長韓國瑜就經常透過臉書直播，與民眾輕鬆直播聊天互動。台北市議員高嘉瑜則是透過展現日常生活的直播影片，幾乎皆可獲得數萬，甚至數十萬的瀏覽量，具有非常好的宣傳效果。

而第三種則是以傳遞資訊為主。趙天麟以自己的經驗指出，他就是常透過輕鬆的影片、活動直播、重要資訊的發佈，吸引民眾關注，慢慢培養與民眾的情感。他指出，充滿衝突與火花的攻防戰略固然可以創造一時聲量，但也可能來得快、去得快，甚至激起更多的攻擊聲量，反而得不償失。

▲▼ 趙天麟回世新勉勵學弟妹 。（圖／世新大學提供）

▲趙天麟指出，社群媒體的三大功能包括，與對手的攻防、自我宣傳、傳遞資訊。（圖／世新大學提供）

另外在議題選擇的策略上，趙天麟也在演講中舉出兩個在他臉書上的貼文影片為例，一是｢總統蔡英文共同參訪的新式高教機-勇鷹號出廠典禮」，一是「在議會質詢國防部長」。前者是手機直播影片，畫質模糊而且沒有後製。而後者的影片加上了字幕、畫質清晰，然而兩者的成效卻相差甚遠。前者影片獲得了10萬次的觀看次數，而精細後製的質詢影片卻僅僅只有2000多的觀看次數。因此，趙天麟提醒同學，在社群媒體上的點擊量高低與否，與議題息息相關，同時也與影片中人物有關。此時，影片精緻與否，反而不是那麼重要了。

▲▼ 趙天麟回世新勉勵學弟妹 。（圖／世新大學提供）

▲學生向趙天麟提問。（圖／世新大學提供）

趙天麟最後從自身興趣出發，結合在地，創造人潮話題的方向切入，分享他在參與民進黨高雄市長初選時的一個小故事。當時，他從自身興趣為出發點，發起大高雄38區公益完跑，以跑步結合公益，同時也為選舉造勢加溫。剛開始，他一區一區的跑，跑得很辛苦，卻只有受到很少人的關注。他一度考慮放棄，後來有好朋友以「五月天樂團」剛出道時的困境，跟他分享。他朋友說，五月天當時也是一校、一校的去表演，有時也根本沒有多少觀眾。但是，就是這樣一點一滴的努力，最後累積到一個「燃點」，才開始爆紅。因此，鼓勵他繼續堅持跑下去。

果不期然，趙天麟堅持下去。在一次路跑時，當日傾盆大雨，原來報名兩千名，結果只有八百名跑者出現。但也是因為這一次，照了許多人艱辛地在大雨中跑步的照片，結果在網路上廣泛流傳，讓這一系列的跑步活動成為輿論焦點。後來，更創下全台灣在高雄市區夜跑的最高記錄。

趙天麟也以此鼓勵學弟妹，憑藉熱情，一步步的堅持下去，追求自己的理想目標。燃點到了，自然會開花結果，獲得好成就。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」 

ET快訊
港府將安排「分屍女友」陳同佳來台　林鄭證實收到自首親筆信
注意！LINE舊版本趕緊更新　舊換機流程11/5退場
快訊／桃機二航廈B2積水「手扶梯下濕整片」　網諷：台灣特色機
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開幕4個月就破功！　桃機二航廈B2美食街「積水主因」曝光

黑面琵鷺來了！　「2019保育季」台南已飛來貴客破1000隻

蔡英文讓文化預算成長70%！總統文化獎得獎者舉牌：通過難民法、保障漁工

東亞唯一！　台大iAuto獲杜拜全球自駕運輸亞軍

快訊／桃機二航廈B2積水「手扶梯下濕整片」　鄉民諷：台灣特色機場

回世新勉勵學弟妹　立委趙天麟：燃點到了，自然會開花結果

玻璃、不鏽鋼吸管遭疑不一定環保　專家：塑膠材質危害海洋

桃機三航廈取消波浪屋頂　董事長坦言：有一點像Costco

第21號颱風「雷馬遜」可能生成！　預測路徑曝…部分朝台菲方向前進

從「被打卡熱點」到人人嫌棄！超現實繪本《屋頂狗傳說》反映流浪犬困境

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

先喊檢討！韓國瑜：若選上總統　將主動「廢除一例一休」

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

郎朗教混血妻子說中文　吉娜照學「東北發音」反被糾正好無奈

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

兒童遊戲區、超大露天游泳池 台幣400萬！土耳其50坪小豪宅

開幕4個月就破功！　桃機二航廈B2美食街「積水主因」曝光

黑面琵鷺來了！　「2019保育季」台南已飛來貴客破1000隻

蔡英文讓文化預算成長70%！總統文化獎得獎者舉牌：通過難民法、保障漁工

東亞唯一！　台大iAuto獲杜拜全球自駕運輸亞軍

快訊／桃機二航廈B2積水「手扶梯下濕整片」　鄉民諷：台灣特色機場

回世新勉勵學弟妹　立委趙天麟：燃點到了，自然會開花結果

玻璃、不鏽鋼吸管遭疑不一定環保　專家：塑膠材質危害海洋

桃機三航廈取消波浪屋頂　董事長坦言：有一點像Costco

第21號颱風「雷馬遜」可能生成！　預測路徑曝…部分朝台菲方向前進

從「被打卡熱點」到人人嫌棄！超現實繪本《屋頂狗傳說》反映流浪犬困境

開幕4個月就破功！　桃機二航廈B2美食街「積水主因」曝光

韓新一代192cm男神！《偶然一天》路雲列4點理想型　網見「平民條件」嗨翻

丹麥遇假訊息有君子協議　林靜儀感嘆：之前修法遭國民黨反對

重慶好好吃／特色老火鍋「九宮格」 重慶人告訴你怎麼吃最道地！

快訊／俄羅斯水壩坍塌6死、14傷　10多人生死未卜…淹沒員工宿舍

開局兩轟擊倒韋蘭德　美冠G5洋基4比1太空人成功續命

車雲職人／福斯總裁安士杰有遠見　要讓福斯成為真正大眾的品牌

快訊／新莊KTV鬥毆「見對方人多」連開3槍　槍手騎機車逃逸

林鄭證實收到自首親筆信！　港府將安排「分屍女友」陳同佳來台

陳時中專訪／新藥吃垮健保財務？　「精準醫療試辦計畫」年底公佈

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

生活熱門新聞

低調領高薪　網揭3職業「賺到買房買車」

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

健身妹淋濕「重訓小習慣全都露」糗炸

第21號颱風「雷馬遜」可能生成！　預測路徑曝

台中樂成宮拜月老　2月帥男告白

搭捷運「iPhone跳出暖圖」她急喊謝謝

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

他見包裹上「賣家懇求一段話」靜默了

IKEA買時鐘！新竹哥刮中「最殘念的頭獎」

外送平台新招「顧客自取」　網吐槽翻

大樂透頭獎7.7億！台彩公布「億元得主」特徵

嘉義停車場「1小時160」人妻氣炸

好市多停車「超時10分鐘」　他被收近4000元

外送遇警攻堅　客服堅持「死命必達」原因曝光

更多熱門

相關新聞

鄭朝方專訪／讓斜槓青年來引領「新世代政治美學」

鄭朝方專訪／讓斜槓青年來引領「新世代政治美學」

鄭朝方打從出生的那一刻起，身上就被貼上父親是前新竹縣長鄭永金的政治世家標籤，但過去近40年來，他無時無刻努力讓自己重新被賦予不同價值，這段期間他轉換多種角色，他沒有繼承父親，而是轉換以「新世代政治美學」的姿態，準備好替人民發聲。

中執會流會、新蘇系挨批吃相難看　蘇貞昌：由黨說明

中執會流會、新蘇系挨批吃相難看　蘇貞昌：由黨說明

屏東機場優勢　榮總屏東分院為新南向醫療重鎮

屏東機場優勢　榮總屏東分院為新南向醫療重鎮

趙天麟：中科院涉密人員15人赴香港未報備

趙天麟：中科院涉密人員15人赴香港未報備

「讓專業的來」里長們現身齊說讚

「讓專業的來」里長們現身齊說讚

關鍵字：

世新立委趙天麟

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

獨家／許維恩分手呂銳！

賴冠霖活動16hrs前收訊息：你甭來了

彭文正飛英國開國際記者會　全場7華人0外媒

低調領高薪　網揭3職業「賺到買房買車」

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

父外遇母崩潰逝…弟弟竟燒炭自殺走

谷懷萱閃離《新聞面對面》　放下9年搭檔謝震武

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

注意！LINE舊版本趕緊更新　舊換機流程11/5退場

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

為了雪莉趕回首爾　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了

連千毅惦惦！蘭庭精品：贗品是離職員工自用的

台中驚見超屌Uber Eats　黑衣弟雙腳趕路

更多

最夯影音

更多
同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候
澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面