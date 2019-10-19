回世新勉勵學弟妹　立委趙天麟：燃點到了，自然會開花結果

▲立委趙天麟。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

世新大學口語傳播學系與台灣記者協會共同主辦的「口語演述：社群傳播專題」系列演講。這次邀請到高雄市立法委員，同時也是世新大學口傳系第二屆校友趙天麟，和同學們分享社群媒體操作上的世代差異。他從政治人物的角度，分享如何根據年齡層的差別，適當地運用個別社群媒體與相對應的訊息種類，吸引不同同溫層的關注。

在這個政治與社群媒體無法切割的時代中，大部分政治人物都會透過社群平台行銷自己。趙天麟指出社群媒體的三大功能包括，與對手的攻防、自我宣傳、傳遞資訊。

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▲立委趙天麟回世新勉勵學弟妹。（圖／世新大學提供）

在與對手攻防上，趙天麟舉出台北市議員羅智強及民進黨立委段宜康為例，他們利用臉書上進行攻防，藉由製造火花與衝突的方式，成功引起大家關注，特別是可以轉換為媒體報導，擴大影響力。其次，就自我宣傳上，多數政治人物會透過社群平台直播，如高雄市長韓國瑜就經常透過臉書直播，與民眾輕鬆直播聊天互動。台北市議員高嘉瑜則是透過展現日常生活的直播影片，幾乎皆可獲得數萬，甚至數十萬的瀏覽量，具有非常好的宣傳效果。

而第三種則是以傳遞資訊為主。趙天麟以自己的經驗指出，他就是常透過輕鬆的影片、活動直播、重要資訊的發佈，吸引民眾關注，慢慢培養與民眾的情感。他指出，充滿衝突與火花的攻防戰略固然可以創造一時聲量，但也可能來得快、去得快，甚至激起更多的攻擊聲量，反而得不償失。

▲趙天麟指出，社群媒體的三大功能包括，與對手的攻防、自我宣傳、傳遞資訊。（圖／世新大學提供）

另外在議題選擇的策略上，趙天麟也在演講中舉出兩個在他臉書上的貼文影片為例，一是｢總統蔡英文共同參訪的新式高教機-勇鷹號出廠典禮」，一是「在議會質詢國防部長」。前者是手機直播影片，畫質模糊而且沒有後製。而後者的影片加上了字幕、畫質清晰，然而兩者的成效卻相差甚遠。前者影片獲得了10萬次的觀看次數，而精細後製的質詢影片卻僅僅只有2000多的觀看次數。因此，趙天麟提醒同學，在社群媒體上的點擊量高低與否，與議題息息相關，同時也與影片中人物有關。此時，影片精緻與否，反而不是那麼重要了。

▲學生向趙天麟提問。（圖／世新大學提供）

趙天麟最後從自身興趣出發，結合在地，創造人潮話題的方向切入，分享他在參與民進黨高雄市長初選時的一個小故事。當時，他從自身興趣為出發點，發起大高雄38區公益完跑，以跑步結合公益，同時也為選舉造勢加溫。剛開始，他一區一區的跑，跑得很辛苦，卻只有受到很少人的關注。他一度考慮放棄，後來有好朋友以「五月天樂團」剛出道時的困境，跟他分享。他朋友說，五月天當時也是一校、一校的去表演，有時也根本沒有多少觀眾。但是，就是這樣一點一滴的努力，最後累積到一個「燃點」，才開始爆紅。因此，鼓勵他繼續堅持跑下去。

果不期然，趙天麟堅持下去。在一次路跑時，當日傾盆大雨，原來報名兩千名，結果只有八百名跑者出現。但也是因為這一次，照了許多人艱辛地在大雨中跑步的照片，結果在網路上廣泛流傳，讓這一系列的跑步活動成為輿論焦點。後來，更創下全台灣在高雄市區夜跑的最高記錄。

趙天麟也以此鼓勵學弟妹，憑藉熱情，一步步的堅持下去，追求自己的理想目標。燃點到了，自然會開花結果，獲得好成就。

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