走出同溫層！韓國瑜27日辦台北青年論壇　要大家「離開鍵盤」面對面聊天





▲韓國瑜台北首場實體青年活動。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜19日在台南舉辦首場青年座談會「跨世代對談」，而他也在18日晚間公告，他將於下周在台北舉辦「走出同溫層」首場實體青年活動試水溫，還自嘲過去幫優秀畢業生頒獎時，有幾位聰明的孩子以各種創意方式表達意見，使一本書賣到斷貨。

「北部首場實體青年見面活動上線啦！」韓國瑜18日晚間在臉書上表示，自己有自己的主觀意識、有比較老派的看法，但他一直有個熱血的靈魂，也對很多事物抱持開放的態度。「這些日子以來，各種因素讓我走到現在，其中年輕世代對我的影響更是巨大，無論是支持或不支持我的，我都覺得那是國家未來的可能方向。」

韓國瑜說，今年6月為優秀畢業生頒獎時，有幾位聰明的孩子以各種創意的方式來表達意見，相信大家還記憶猶新，在網路上也受到熱烈的討論，還有一本書因此賣到斷貨。

▲學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台跟韓國瑜合照。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜提到，他非常鼓勵年輕人有熱情、有理想、敢說敢做，勇敢表達意見，「現在就有個更好的機會讓各位年輕朋友來表達你們的意見！暫時離開鍵盤、放下手機，我們坐下來面對面聊聊天，聊你們的想法，聊就業、聊創業、聊政治、聊感情，只要你想講、我就想聽！10月27日台北首場實體青年活動上線了，歡迎一起來『走出同溫層』。」

關於韓國瑜說賣到斷貨的書，就是《為什麼愛說謊》。6月24日韓國瑜以高雄市長身分與雄中模範生合照時，對方手持著《為什麼愛說謊》一書上台，引起熱烈討論。但其實這本書並非在此事後賣到斷貨，而是在事件發生前就已經絕版了，但由於詢問度太高，出版社7月下旬才同意再版。

●韓國瑜「走出同溫層」青年政策論壇（請點此報名）

日期：10月27日（星期日）

時間：報到時間19:00，活動時間19：30-21：00

地點：CS市民空間－圓滿活動的孵化地（106台北市大安區市民大道四段198號）

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