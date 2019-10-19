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曾譯台灣詩作、引薦布袋戲到瑞典　漢學家馬悅然逝世享壽95歲

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▲▼著名瑞典漢學家、諾貝爾文學獎終身評委馬悅然（Goran Malmqvist）。（圖／翻攝自瑞典學院網站）

▲著名瑞典漢學家馬悅然（Goran Malmqvist）逝世。（圖／翻攝自瑞典學院網站）

記者錢玉紘／綜合報導

著名瑞典漢學家、諾貝爾文學獎終身評委馬悅然（Goran Malmqvist）在當地時間17日去世，享壽95歲。他的妻子，同時也是知名台灣媒體人陳文芬表示，馬悅然坐在平常坐著的椅子上離開，「沒有痛苦，很平靜，飛到了天堂。」

馬悅然在1924年6月6日出生，是西方當代著名的漢學家之一，翻譯過許多中國經典文學，包含《西遊記》、《水滸傳》等，以及《論語》、《孟子》、《莊子》、《史記》等思想或史學作品，另外也翻譯了魯迅、沈從文等當代作家著作，一生致力於提升中國文學的國際地位。

馬悅然曾經被問，為何中國人都沒有拿過諾貝爾文學獎，他回答，「中國的好作家好作品多得是，但好的翻譯太少了！」他認為，若是在1920年代時，就有人可以把魯迅的《彷徨》、《吶喊》等作品翻譯，那早就得獎了，但是直到70年代才有英文版本出現，當時魯迅早已不在人世，而諾貝爾獎並不會頒給已去世的人。

另外，馬悅然也讓臺灣當代文學發揚至國際文壇，曾精選台灣9位當代知名詩人（紀弦、洛夫、瘂弦、商禽、夏宇、鄭愁予、余光中、羅門、楊牧）之詩作，翻譯成瑞典文並結集出版《Nio röster från Taiwan》（來自台灣的九個聲音）一書，為瑞典現有唯一的臺灣詩選翻譯作品。

他亦曾引薦台灣的傳統藝術到瑞典表演，替「小西園掌中戲團」募資、引薦，讓其在2008年赴瑞典Lund市參加「Lund國際偶戲節」，並擔綱開幕演出，造成轟動。

馬悅然的兩任妻子都是華人，第一任妻子為中國籍陳寧祖，之後2006年又娶了台灣知名媒體人陳文芬，兩人相差43歲。

台灣駐瑞典代表處也發文悼念提到，「馬教授驟然辭世，至表悲痛，謹以此文表達對馬教授的追思，及對馬教授為台灣的貢獻及付出表示深深的感謝。」

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