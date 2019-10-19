非裔保全要求鬧事學生「別再叫我黑鬼」！　竟反遭開除

▲學校保全安德森制止學生叫他「黑鬼」，竟因此被麥迪遜西部高中開除。（圖／翻攝自Google Map）

記者吳美依／綜合外電報導

美國威斯康辛州一名非裔學校保全安德森（Marlon Anderson）被呼叫到操場，護送鬧事學生離開，卻被狂罵「黑鬼」等帶有種族歧視意涵的詞彙。他數度制止對方，卻沒有效果，最後忍無可忍，憤怒地說，「不要再叫我黑鬼了！」，竟因此被開除。麥迪遜西部高中（Madison West High School）表示，將會重新審視相關政策。

據了解，一名學生9日被副校長要求離開操場，激烈反抗，大吼大叫，甚至動手推人。安德森被呼叫前去支援，沒想到卻被鬧事的孩子辱罵是「黑鬼」以及種族汙辱詞彙。

安德森一開始要求對方不要再說出那些話，可是學生不斷挑釁，他忍無可忍，當場回嘴，「不要再叫我黑鬼！」沒想到卻因為這句話而被學校解雇。

▲安德森認為，對於「種族污辱」零容忍，卻不注重事件脈絡，反而造成傷害。（ET示意圖／123RF）

CNN報導，學校表示，對於種族污辱採取「零容忍政策」的強硬立場，「我們相信那一種語言在校內沒有立足之地。」教育委員會主席雷耶斯（Gloria Reyes）說，「我們努力讓學校氛圍變成對於所有員工與學生最好的狀態。」但是她也透露，校方將會重新審視這個做法。

安德森已在校內工作11年，他認為，學校只是嚴格禁止使用那些詞彙，卻不思考整起事件來龍去脈，這樣的政策並不合理，「去脈絡化沒有幫助，反而非常傷人。這個政策正在傷害孩童與員工。」

根據了解，工會本周已經代表安德森提交申訴，要求復職與賠償。校內學生18日也為了聲援保全罷課。

戴恩郡（Dane County）的美國男孩女孩俱樂部（The Boys & Girls Club）表示，將會聘請安德森擔任項目臨時主管，「他對於當地年輕人有著深入的了解。」