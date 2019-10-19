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才剛宣布休戰！庫德族又被轟炸　怒批土耳其「違反停火協議」

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▲▼敘北城鎮愛因角（Ras al-Ain）受到砲擊。（圖／路透）

▲敘北城鎮愛因角（Ras al-Ain）受到砲擊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

庫德族政黨「敘利亞民主力量」（SDF）表示，儘管已經協議休戰，但是土耳其軍隊晚間仍持續轟炸敘北城鎮愛因角（Ras al-Ain），甚至鎖定醫療人員展開攻擊，違反停火協議。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）對此表示，關於衝突的消息是錯誤資訊。

SDF在推特上表示，雖然已經協議停火，「空襲與砲擊仍然繼續瞄準愛因角的戰鬥人員、平民住宅區與醫院。土耳其違反了停火協議，從昨晚起繼續攻擊城鎮。」

▲▼敘北城鎮愛因角（Ras al-Ain）受到砲擊。（圖／路透）

▲SDF表示，這一場攻擊瞄準平民居住區域與醫院。（圖／路透）

根據CNN，SDF新聞指揮官卡米甚洛（Merivan Qamishlo）表示，目前已有5名士兵死亡，整起事件「是災難性的」，「我們遵守停火的承諾，但是土耳其軍隊從昨晚到今早砲擊愛因角，他們的傭兵把目標放在SDF和庫德族平民身上，特別是市內的醫院。」他提到，醫院受到攻擊一事是「災難性的」。

卡米甚洛也提到，愛因角空中與地面都被土軍包圍，「土國支持的自由敘利亞軍（Free Syrian Army）阻止3輛庫德紅新月會（Kurdish Red Crescent）救護車進入，他們甚至射擊這些交通工具。」

▲▼庫德族民兵、敘利亞民主力量（SDF）戰士。（資料照／達志影像／美聯社）

▲敘利亞民主力量（SDF）的庫德族民兵。（資料照／達志影像／美聯社）

艾爾段向媒體記者表示，發生衝突的傳聞是「錯誤消息」，他18日在記者會上也說道，如果美國沒有遵守諾言，在協議停火的5天內，成功把庫德族撤離「安全區」（Safe Zone），「我們將會以更大的決心繼續行動。」

綜合外媒報導，美國副總統潘斯（Mike Pence）於17日表示，已與土耳其總統艾爾段達成協議，決定「停火」5天，暫緩土耳其針對敘北發動的「和平之泉」行動，讓庫德族撤出土耳其規畫的「安全區」。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）對此表示，「所謂的停火，就是要求庫德族投降。」土耳其政府堅稱，該協議不是停火，只是該區域行動「暫時停止」。

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