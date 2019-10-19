蔡英文讓文化預算成長70%！總統文化獎得獎者舉牌：通過難民法、保障漁工

▲第十屆「總統文化獎」邁入第20年。（圖／中華文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

中華文化總會18日舉辦第十屆「總統文化獎」頒獎典禮，蔡英文總統表示，這個獎從2001年開始2年一屆，已經伴隨台灣走過20個年頭。而這3年來也為台灣的文化建設打下更豐富的基礎，文化預算每年成長，2020年比2016年多了70%的預算。本屆獲得「社會改革獎」的台灣人權促進會，上台領獎時更舉起布條，呼籲「絕晶片身分證」、「通過難民法．保障漁工權益」等，引起話題。

第十屆「總統文化獎」歷經2個月的徵件、3階段評選，選出5組得獎者，分別是：「文化耕耘獎 」朱銘、「人道奉獻獎」財團法人台灣基督教門諾會黎明機構、「青年創意獎」豪華朗機工、「在地希望獎」方荷生、「社會改革獎」台灣人權促進會。

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▲蔡英文總統提到文化預算每年成長，「2020年比2016年多了百分之70%」。（圖／中華文化總會提供）

文化總會會長蔡英文總統18日出席頒獎典禮時，感謝歷屆得獎人累積的文化成就，一同見證台灣重要的改變，也召喚更多熱愛這片土地的人們，做出更多具有開創性的嘗試。

她稱讚「文化耕耘獎」得獎者朱銘，在藝術教育領域做了很多努力，讓台灣對於下一代的藝術之美有了更豐富的視野；而「人道奉獻獎」財團法人台灣基督教門諾會黎明機構，是東台灣第一個特殊教育單位，無私的付出讓很多需要特殊教育資源的孩子得到妥善的照顧，也為很多孩子開創了不同的人生。

「青年創意獎」豪華朗機工，讓藝術不只是留在想像和創意，還需要通力合作才能眾志成城，也期望未來產官學界可以繼續合作共創的精神，帶動台灣在藝術產業上更多的發展。而「在地希望獎」的方荷生里長，讓里內多餘的食物可以被有效的分配和利用，近一步發揮鄰里互助的精神，更是地方自治跟社區經營重要的典範。「社會改革獎」台灣人權促進會，在台灣每一個重大人權議題與人權法案上，他們都是最關鍵的守護者。

蔡英文也說，這3年來政府也為台灣的文化建設打下了更豐富的基礎，文化預算每年成長，「2020年比2016年多了百分之70%的預算」，包括前瞻基礎計畫的補助，也讓很多優質的戲劇誕生，引起大家對很多社會議題作更深刻的反思。而延宕已久的衛武營終於完工，現在更是國際知名的優質表演場館；還有文化內容策進院今年正式成立，會投入百億的國發基金，點燃文化產業市場更大的動能，打造台灣文化產業的國家隊，面向2020一起前行，共創新時代的台灣精神。

▲▼「社會改革獎」台灣人權促進會上台時，舉起布條呼籲「絕晶片身分證」、「通過難民法．保障漁工權益」等。（圖／中華文化總會提供）

頒獎典禮由陳建仁副總統頒發獎座給得獎者，而「台灣人權促進會」上台領獎時，拿著2串布條寫著「拒絕晶片身分證．國家人權委員會．監所人權勞權．傳統領域原民自決」、「通過難民法．保障漁工權益．憲政改革．保障居住權．廢集遊禁制區．台灣獨立」，持續為人權發聲的行為引起話題。

他們也表示，身為人權組織必須「站在社會的對立面」，接受批評的同時也需要與社會大眾盡最大的溝通，希望透過總統文化獎，讓更多人知道，參與社會改革是一條正確的路。

▲獲得「文化耕耘獎」的雕刻大師朱銘。（圖／中華文化總會提供）

獲得文化耕耘獎的雕刻大師朱銘在領獎時提到，國家對於文化藝術的重視，不僅可以在細節處看見重要程度，也在最後特別感謝朱銘美術館的團隊與同事，沒有夥伴們的努力耕耘，就沒有這個文化耕耘獎。

▲台灣基督教門諾會黎明機構獲得「人道奉獻獎」。（圖／中華文化總會提供）

而獲得「人道奉獻獎」的台灣基督教門諾會黎明機構表示，感謝總統文化獎對於黎明機構長久以來的堅持與努力的肯定，未來將會繼續秉持哪裡有需要、有能力就會到哪裡的精神繼續前進。

▲「青年創意獎－豪華朗機工」。（圖／中華文化總會提供）

「青年創意獎－豪華朗機工」分享，藝術本身沒有既定標準，文化創作本身也是非常難的一件事，但希望透過創意打破框架，也相信新的年輕世代投入在文化上，可以做一個更大的夢，讓世界看見台灣。

▲方荷生里長（右）獲得「在地希望獎」。（圖／中華文化總會提供）

而「在地希望獎－方荷生里長」則說，身為國家的樁腳，開創長輩供共餐、飛行少年的照顧與設立食公益的食物銀行，這些都是台灣極具潛力的社區再造能量。

▲第十屆總統文化獎現場也邀請本土表演團體，小ㄈ與她的樂團和查勞．巴西瓦里以「土地．思念．再生」為題，唱出對自然的詠嘆。（圖／中華文化總會提供）

第十屆總統文化獎的頒獎典禮主題為「讓文化為國家開路」，將展場與劇場融合，並在現場展出過去20年的文化大事件。開場播放由公共電視製作的台灣文化20年紀錄片《勇敢自信 台灣前行》3分鐘精華，紀錄片不僅是搶先首次播映，同時也一同回顧了過去台灣文化上的重要改變。



隨著典禮落幕，緊接而來的週末論壇Next 20 Festival，邀請到5位得獎者與30位來自各領域的大師，以「無私的愛與關懷」、「創造台灣的文化語彙」、「藝術與創意的無限跨界」、「從土地長出的果實」、「社會前進、媒體改革與台灣價值」為題，於松山文創園區多功能展演廳展開2天5場精采的論壇活動。希望能夠透過多元的議題分享，回望20年的台灣文化脈絡，並以自信的文化力量展望下一個20年。

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