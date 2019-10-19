　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蔡英文讓文化預算成長70%！總統文化獎得獎者舉牌：通過難民法、保障漁工

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼第十屆總統文化獎。（圖／中華文化總會提供）

▲第十屆「總統文化獎」邁入第20年。（圖／中華文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

中華文化總會18日舉辦第十屆「總統文化獎」頒獎典禮，蔡英文總統表示，這個獎從2001年開始2年一屆，已經伴隨台灣走過20個年頭。而這3年來也為台灣的文化建設打下更豐富的基礎，文化預算每年成長，2020年比2016年多了70%的預算。本屆獲得「社會改革獎」的台灣人權促進會，上台領獎時更舉起布條，呼籲「絕晶片身分證」、「通過難民法．保障漁工權益」等，引起話題。

第十屆「總統文化獎」歷經2個月的徵件、3階段評選，選出5組得獎者，分別是：「文化耕耘獎 」朱銘、「人道奉獻獎」財團法人台灣基督教門諾會黎明機構、「青年創意獎」豪華朗機工、「在地希望獎」方荷生、「社會改革獎」台灣人權促進會。

請繼續往下閱讀...

▲▼第十屆總統文化獎。蔡英文致詞。（圖／中華文化總會提供）

▲蔡英文總統提到文化預算每年成長，「2020年比2016年多了百分之70%」。（圖／中華文化總會提供）

文化總會會長蔡英文總統18日出席頒獎典禮時，感謝歷屆得獎人累積的文化成就，一同見證台灣重要的改變，也召喚更多熱愛這片土地的人們，做出更多具有開創性的嘗試。

 她稱讚「文化耕耘獎」得獎者朱銘，在藝術教育領域做了很多努力，讓台灣對於下一代的藝術之美有了更豐富的視野；而「人道奉獻獎」財團法人台灣基督教門諾會黎明機構，是東台灣第一個特殊教育單位，無私的付出讓很多需要特殊教育資源的孩子得到妥善的照顧，也為很多孩子開創了不同的人生。

「青年創意獎」豪華朗機工，讓藝術不只是留在想像和創意，還需要通力合作才能眾志成城，也期望未來產官學界可以繼續合作共創的精神，帶動台灣在藝術產業上更多的發展。而「在地希望獎」的方荷生里長，讓里內多餘的食物可以被有效的分配和利用，近一步發揮鄰里互助的精神，更是地方自治跟社區經營重要的典範。「社會改革獎」台灣人權促進會，在台灣每一個重大人權議題與人權法案上，他們都是最關鍵的守護者。

蔡英文也說，這3年來政府也為台灣的文化建設打下了更豐富的基礎，文化預算每年成長，「2020年比2016年多了百分之70%的預算」，包括前瞻基礎計畫的補助，也讓很多優質的戲劇誕生，引起大家對很多社會議題作更深刻的反思。而延宕已久的衛武營終於完工，現在更是國際知名的優質表演場館；還有文化內容策進院今年正式成立，會投入百億的國發基金，點燃文化產業市場更大的動能，打造台灣文化產業的國家隊，面向2020一起前行，共創新時代的台灣精神。

▲▼第十屆總統文化獎。（圖／中華文化總會提供）

▲▼「社會改革獎」台灣人權促進會上台時，舉起布條呼籲「絕晶片身分證」、「通過難民法．保障漁工權益」等。（圖／中華文化總會提供）

▲▼第十屆總統文化獎。（圖／中華文化總會提供）

頒獎典禮由陳建仁副總統頒發獎座給得獎者，而「台灣人權促進會」上台領獎時，拿著2串布條寫著「拒絕晶片身分證．國家人權委員會．監所人權勞權．傳統領域原民自決」、「通過難民法．保障漁工權益．憲政改革．保障居住權．廢集遊禁制區．台灣獨立」，持續為人權發聲的行為引起話題。

他們也表示，身為人權組織必須「站在社會的對立面」，接受批評的同時也需要與社會大眾盡最大的溝通，希望透過總統文化獎，讓更多人知道，參與社會改革是一條正確的路。

▲▼第十屆總統文化獎。（圖／中華文化總會提供）

▲獲得「文化耕耘獎」的雕刻大師朱銘。（圖／中華文化總會提供）

獲得文化耕耘獎的雕刻大師朱銘在領獎時提到，國家對於文化藝術的重視，不僅可以在細節處看見重要程度，也在最後特別感謝朱銘美術館的團隊與同事，沒有夥伴們的努力耕耘，就沒有這個文化耕耘獎。

▲▼第十屆總統文化獎。（圖／中華文化總會提供）

▲台灣基督教門諾會黎明機構獲得「人道奉獻獎」。（圖／中華文化總會提供）

而獲得「人道奉獻獎」的台灣基督教門諾會黎明機構表示，感謝總統文化獎對於黎明機構長久以來的堅持與努力的肯定，未來將會繼續秉持哪裡有需要、有能力就會到哪裡的精神繼續前進。

▲▼第十屆總統文化獎。青年創意獎豪華朗機工（圖／中華文化總會提供）

▲「青年創意獎－豪華朗機工」。（圖／中華文化總會提供）

「青年創意獎－豪華朗機工」分享，藝術本身沒有既定標準，文化創作本身也是非常難的一件事，但希望透過創意打破框架，也相信新的年輕世代投入在文化上，可以做一個更大的夢，讓世界看見台灣。

▲▼第十屆總統文化獎。（圖／中華文化總會提供）

▲方荷生里長（右）獲得「在地希望獎」。（圖／中華文化總會提供）

而「在地希望獎－方荷生里長」則說，身為國家的樁腳，開創長輩供共餐、飛行少年的照顧與設立食公益的食物銀行，這些都是台灣極具潛力的社區再造能量。

▲▼第十屆總統文化獎。（圖／中華文化總會提供）

▲第十屆總統文化獎現場也邀請本土表演團體，小ㄈ與她的樂團和查勞．巴西瓦里以「土地．思念．再生」為題，唱出對自然的詠嘆。（圖／中華文化總會提供）

第十屆總統文化獎的頒獎典禮主題為「讓文化為國家開路」，將展場與劇場融合，並在現場展出過去20年的文化大事件。開場播放由公共電視製作的台灣文化20年紀錄片《勇敢自信 台灣前行》3分鐘精華，紀錄片不僅是搶先首次播映，同時也一同回顧了過去台灣文化上的重要改變。
 
隨著典禮落幕，緊接而來的週末論壇Next 20 Festival，邀請到5位得獎者與30位來自各領域的大師，以「無私的愛與關懷」、「創造台灣的文化語彙」、「藝術與創意的無限跨界」、「從土地長出的果實」、「社會前進、媒體改革與台灣價值」為題，於松山文創園區多功能展演廳展開2天5場精采的論壇活動。希望能夠透過多元的議題分享，回望20年的台灣文化脈絡，並以自信的文化力量展望下一個20年。

影：雲端最前線／第十屆總統文化獎論壇　網友讚陣容超夢幻

雲端最前線／第十屆總統文化獎論壇　網友讚陣容超夢幻

蔡英文親頒！第10屆「總統文化獎」名單公佈　朱銘、豪華朗機工入列

「即日起，我退出老化黨。」

ET快訊
港府將安排「分屍女友」陳同佳來台　林鄭證實收到自首親筆信
注意！LINE舊版本趕緊更新　舊換機流程11/5退場
快訊／桃機二航廈B2積水「手扶梯下濕整片」　網諷：台灣特色機
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蔡英文親頒！第10屆「總統文化獎」名單公佈　朱銘、豪華朗機工入列

雲端最前線／第十屆總統文化獎論壇　網友讚陣容超夢幻

黑面琵鷺來了！　「2019保育季」台南已飛來貴客破1000隻

蔡英文讓文化預算成長70%！總統文化獎得獎者舉牌：通過難民法、保障漁工

東亞唯一！　台大iAuto獲杜拜全球自駕運輸亞軍

快訊／桃機二航廈B2積水「手扶梯下濕整片」　鄉民諷：台灣特色機場

回世新勉勵學弟妹　立委趙天麟：燃點到了，自然會開花結果

玻璃、不鏽鋼吸管遭疑不一定環保　專家：塑膠材質危害海洋

桃機三航廈取消波浪屋頂　董事長坦言：有一點像Costco

第21號颱風「雷馬遜」可能生成！　預測路徑曝…部分朝台菲方向前進

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

先喊檢討！韓國瑜：若選上總統　將主動「廢除一例一休」

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

郎朗教混血妻子說中文　吉娜照學「東北發音」反被糾正好無奈

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

兒童遊戲區、超大露天游泳池 台幣400萬！土耳其50坪小豪宅

黑面琵鷺來了！　「2019保育季」台南已飛來貴客破1000隻

蔡英文讓文化預算成長70%！總統文化獎得獎者舉牌：通過難民法、保障漁工

東亞唯一！　台大iAuto獲杜拜全球自駕運輸亞軍

快訊／桃機二航廈B2積水「手扶梯下濕整片」　鄉民諷：台灣特色機場

回世新勉勵學弟妹　立委趙天麟：燃點到了，自然會開花結果

玻璃、不鏽鋼吸管遭疑不一定環保　專家：塑膠材質危害海洋

桃機三航廈取消波浪屋頂　董事長坦言：有一點像Costco

第21號颱風「雷馬遜」可能生成！　預測路徑曝…部分朝台菲方向前進

從「被打卡熱點」到人人嫌棄！超現實繪本《屋頂狗傳說》反映流浪犬困境

低調工作領高薪！ 內行人點出3個「平凡職業」：賺到買房買車

韓新一代192cm男神！《偶然一天》路雲列4點理想型　網見「平民條件」嗨翻

丹麥遇假訊息有君子協議　林靜儀感嘆：之前修法遭國民黨反對

重慶好好吃／特色老火鍋「九宮格」 重慶人告訴你怎麼吃最道地！

快訊／俄羅斯水壩坍塌6死、14傷　10多人生死未卜…淹沒員工宿舍

開局兩轟擊倒韋蘭德　美冠G5洋基4比1太空人成功續命

車雲職人／福斯總裁安士杰有遠見　要讓福斯成為真正大眾的品牌

快訊／新莊KTV鬥毆「見對方人多」連開3槍　槍手騎機車逃逸

林鄭證實收到自首親筆信！　港府將安排「分屍女友」陳同佳來台

陳時中專訪／新藥吃垮健保財務？　「精準醫療試辦計畫」年底公佈

蔡依林傳明年6月高雄開唱！　網曝光「證據」經紀人公布真相

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

生活熱門新聞

低調領高薪　網揭3職業「賺到買房買車」

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

健身妹淋濕「重訓小習慣全都露」糗炸

第21號颱風「雷馬遜」可能生成！　預測路徑曝

台中樂成宮拜月老　2月帥男告白

搭捷運「iPhone跳出暖圖」她急喊謝謝

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

他見包裹上「賣家懇求一段話」靜默了

IKEA買時鐘！新竹哥刮中「最殘念的頭獎」

外送平台新招「顧客自取」　網吐槽翻

大樂透頭獎7.7億！台彩公布「億元得主」特徵

嘉義停車場「1小時160」人妻氣炸

好市多停車「超時10分鐘」　他被收近4000元

外送遇警攻堅　客服堅持「死命必達」原因曝光

更多熱門

相關新聞

藍營硬扣民進黨酬庸帽　朱宥勳嗆國民黨「文盲大黨」

藍營硬扣民進黨酬庸帽　朱宥勳嗆國民黨「文盲大黨」

國民黨16日推出「地表最強酬庸王」撲克牌，將民進黨政府人事分成八類，一共有54位民進黨人士遭點名。被硬扣「酬庸帽」的總統府發言人丁允恭17日透過臉書發文，細數自己工作歷程，質疑國民黨到底何謂酬庸。名作家朱宥勳力挺丁允恭，大酸國民黨是「文盲大黨」，「還以為全世界都跟你們起用洪孟楷一樣低能」。

彭文正飛英國開國際記者會　全場7華人0外媒

彭文正飛英國開國際記者會　全場7華人0外媒

潛艦國造落腳台船基隆廠！林右昌：全力協助廠商進駐

潛艦國造落腳台船基隆廠！林右昌：全力協助廠商進駐

是誰在幫忙販賣芒果乾？

是誰在幫忙販賣芒果乾？

張斯綱估：韓、蔡勝負在30萬票內

張斯綱估：韓、蔡勝負在30萬票內

關鍵字：

總統文化獎蔡英文中華文化總會文化總會

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

獨家／許維恩分手呂銳！

賴冠霖活動16hrs前收訊息：你甭來了

彭文正飛英國開國際記者會　全場7華人0外媒

低調領高薪　網揭3職業「賺到買房買車」

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

父外遇母崩潰逝…弟弟竟燒炭自殺走

谷懷萱閃離《新聞面對面》　放下9年搭檔謝震武

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

注意！LINE舊版本趕緊更新　舊換機流程11/5退場

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

為了雪莉趕回首爾　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了

連千毅惦惦！蘭庭精品：贗品是離職員工自用的

台中驚見超屌Uber Eats　黑衣弟雙腳趕路

更多

最夯影音

更多
同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候
澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面