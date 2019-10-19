　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美眾議員提眾院版「台北法案」　強化台國際地位、應對中國打壓

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國聯邦眾議院外委會亞太小組成員匡希恒（John Curtis）。（圖／翻攝自匡希恒官網）

▲匡希恒宣布提出眾院版「台北法案」。（圖／翻攝自匡希恒官網）

記者錢玉紘／綜合報導

美國眾議院外委會亞太小組成員匡希恒（John Curtis）指出，他與其他議員在18日提出眾院版的「台北法案」（TAIPEI Act），目的在於強化台灣的國際地位，並且因應中國對於台灣的施壓。另外，法案也呼籲台美雙方立即進行雙邊貿易談判。

匡希恒18日在網站上發布新聞稿表示，他與外委會首席議員麥考爾（Michael McCaul）、民主黨眾議員席瑞斯（Albio Sires）、岡薩雷斯（Vicente Gonzalez）以及共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）等人，共同提出了眾議院版本的「台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative，簡稱「台北法案」）。

這個法案的目的在於，強化台灣在國際上的地位，並且應對中國日益增加對台灣的施壓，包含限制台灣國際空間以及全球外交認可。

匡希恒表示，他過去曾經來台灣傳教，對歷史和文化有獨特的了解。40年後，他仍致力於代表台灣與台灣人民，「我們與台灣有重要的盟友關係，我們可以加強台灣的民主以及自由市場經濟，《台北法案》是結合兩黨的理念，也不會花到美國納稅人的錢，更可以對抗中國的欺凌做法，可說是三贏局面」。

眾院提出的《台北法案》內容大致與參院相同，內容中建議，美國應該要與世界各國政府接觸，來支持台灣的外交認可，或是加強與台灣的非正式關係，此外，還呼籲，若有國家對台灣做出「不利行為」，國務院應採取一系列的外交和援助方案。

另外，也清楚表達了美國的政策，即支持台灣參與適當的國際組織。法案也要求美國政府立刻開始就《美國與台灣自由貿易協定》（US–Taiwan Free Trade Agreement）進行談判，以符合雙方的共同經濟利益，也能保護美國勞工。

接下來，法案將等到參、眾兩院的版本一致之後，才會送交總統川普簽署，正式成立。

匡希恒也在網站上露了一段影片，他用中文說道，「各位你好，今天我很高興有這個機會」，接著用英文表示，很開心可以宣布，在今天提出了《台北法案》，目的在於幫助美國的好朋友台灣。

ET快訊
谷懷萱閃離《新聞面對對》　放下9年搭檔謝震武
低調工作領高薪！ 內行人點出3個「平凡職業」：賺到買房買車
父外遇母崩潰逝…弟弟竟燒炭自殺走　18歲少年恨自己：沒將媽媽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

持久哥滾床1hr...援交妹不耐嗆「快點好不好」！惱羞直接殺死她

美眾議員提眾院版「台北法案」　強化台國際地位、應對中國打壓

阿富汗東部清真寺爆炸「屋頂整片倒塌」釀62死　疑遭砲火攻擊

美國務院助卿PO與駐美代表開會照　大讚台灣「很可靠的夥伴」

阿拉斯加飛機衝出跑道...傾斜卡岸邊險墜海！釀1死12傷、2命危

甲骨文共同執行長賀德過世...享壽62歲　一個月前開始請病假

滿足大家性幻想　AV女優傑莎邀粉絲「一起啪啪啪」！

台灣繼續成為「美國免簽證計畫」成員　美方正式通知外交部

用琴鍵譜出生命樂章的華裔鋼琴演奏家─羅婷元

墨國抓毒梟爆大火併屍體散落街頭　警方落敗放走魔頭

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

先喊檢討！韓國瑜：若選上總統　將主動「廢除一例一休」

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

郎朗教混血妻子說中文　吉娜照學「東北發音」反被糾正好無奈

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

兒童遊戲區、超大露天游泳池 台幣400萬！土耳其50坪小豪宅

持久哥滾床1hr...援交妹不耐嗆「快點好不好」！惱羞直接殺死她

美眾議員提眾院版「台北法案」　強化台國際地位、應對中國打壓

阿富汗東部清真寺爆炸「屋頂整片倒塌」釀62死　疑遭砲火攻擊

美國務院助卿PO與駐美代表開會照　大讚台灣「很可靠的夥伴」

阿拉斯加飛機衝出跑道...傾斜卡岸邊險墜海！釀1死12傷、2命危

甲骨文共同執行長賀德過世...享壽62歲　一個月前開始請病假

滿足大家性幻想　AV女優傑莎邀粉絲「一起啪啪啪」！

台灣繼續成為「美國免簽證計畫」成員　美方正式通知外交部

用琴鍵譜出生命樂章的華裔鋼琴演奏家─羅婷元

墨國抓毒梟爆大火併屍體散落街頭　警方落敗放走魔頭

八堡圳通圳300年　先民灌溉秘法「籠仔篙」重現

「潛意識」對她心動過　林煒曝崔佩儀拍吻戲「很爽快！」

韋蘭德開局挨2轟季後賽炸最慘　近5年來首度單局丟4分

金宇彬抗病中得知「大10歲男星得淋巴癌」　主動傳訊給安慰…內容曝光感動全韓

瘋電影／江湖無難事　故事超展開比劇情精彩

人妻傳簡訊「我還有月經」露餡　結婚45年正宮火冒三丈找徵信社尾隨

旺旺中時民調「蔡英文拉大支持度」　僅6成泛藍表態支持韓國瑜

持久哥滾床1hr...援交妹不耐嗆「快點好不好」！惱羞直接殺死她

吳釗燮專訪／打臉韓國瑜兩岸「外交休兵」：除非你磕頭下跪

《山茶花開時》孔曉振被封「時髦村姑」　6套造型學起來讓你是最美那個

色狼手指伸進粉衣妹胸口...「狂看OO」　家長竟坐旁邊滑手機

國際熱門新聞

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

目睹妻遭性侵　夫怒拿瑞士刀切淫狼GG

AV女優傑莎邀粉絲一起啪啪啪！

航母加賀號找到了　主副砲仍可見

魯蛇天堂！男女看對眼可直接抱出場

「颶風震海底引巨浪」再勾強震　「風暴震」天災出現

台灣繼續成為「美國免簽證計畫」成員

懷疑藏毒！警令她開雙腿直摸「白色不明物」

他花760萬買飛到飽機票！航空公司被搭到破產

搭機行李過重！機靈女急穿2.5公斤衣

山口組二當家出獄！警憂黑幫火拼...加強警戒

甲骨文執行長賀德過世　享壽62歲

當街被扯浸血棉條　美女獲20萬和解

IU未發文弔唁雪莉　遭韓網友攻擊

更多熱門

相關新聞

台灣繼續成為「美國免簽證計畫」成員

台灣繼續成為「美國免簽證計畫」成員

台灣護照今年依然好用！尤其對於經常往返台美的民眾而言會更有感。美國在台協會（AIT）18日已正式通知外交部，美國繼續指定台灣為「免簽證計畫」（Visa Waiver Program, VWP）成員；彰顯台美促進雙方人民交流與強化執法合作的努力成果。

墨毒梟攻城擊潰正規軍　劫囚矮子古茲曼之子

墨毒梟攻城擊潰正規軍　劫囚矮子古茲曼之子

不爽有新的汪　心機狗狗掰咖博寵愛

不爽有新的汪　心機狗狗掰咖博寵愛

想聞媽媽的味道…少年猛吸除臭劑猝死

想聞媽媽的味道…少年猛吸除臭劑猝死

川普：土耳其跟庫德族「像小孩一樣」

川普：土耳其跟庫德族「像小孩一樣」

關鍵字：

台北法案美國國務院John Curtis北美要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

獨家／許維恩分手呂銳！

賴冠霖活動16hrs前收訊息：你甭來了

彭文正飛英國開國際記者會　全場7華人0外媒

父外遇母崩潰逝…弟弟竟燒炭自殺走

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

低調領高薪　網揭3職業「賺到買房買車」

為了雪莉趕回首爾　東方神起敬業上工⋯粉絲見造型哭了

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

台中驚見超屌Uber Eats　黑衣弟雙腳趕路

注意！LINE舊版本趕緊更新　舊換機流程11/5退場

健身妹淋濕「重訓小習慣全都露」糗炸

19歲男腦出血住院　親戚一句話讓他昏迷

喵滿臉土現身寵物店「我要洗澡！」

更多

最夯影音

更多
同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候
澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

先喊檢討！韓國瑜：若選上總統　將主動「廢除一例一休」

先喊檢討！韓國瑜：若選上總統　將主動「廢除一例一休」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面