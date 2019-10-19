美眾議員提眾院版「台北法案」　強化台國際地位、應對中國打壓

▲匡希恒宣布提出眾院版「台北法案」。（圖／翻攝自匡希恒官網）

記者錢玉紘／綜合報導

美國眾議院外委會亞太小組成員匡希恒（John Curtis）指出，他與其他議員在18日提出眾院版的「台北法案」（TAIPEI Act），目的在於強化台灣的國際地位，並且因應中國對於台灣的施壓。另外，法案也呼籲台美雙方立即進行雙邊貿易談判。

匡希恒18日在網站上發布新聞稿表示，他與外委會首席議員麥考爾（Michael McCaul）、民主黨眾議員席瑞斯（Albio Sires）、岡薩雷斯（Vicente Gonzalez）以及共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）等人，共同提出了眾議院版本的「台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative，簡稱「台北法案」）。



這個法案的目的在於，強化台灣在國際上的地位，並且應對中國日益增加對台灣的施壓，包含限制台灣國際空間以及全球外交認可。

匡希恒表示，他過去曾經來台灣傳教，對歷史和文化有獨特的了解。40年後，他仍致力於代表台灣與台灣人民，「我們與台灣有重要的盟友關係，我們可以加強台灣的民主以及自由市場經濟，《台北法案》是結合兩黨的理念，也不會花到美國納稅人的錢，更可以對抗中國的欺凌做法，可說是三贏局面」。

眾院提出的《台北法案》內容大致與參院相同，內容中建議，美國應該要與世界各國政府接觸，來支持台灣的外交認可，或是加強與台灣的非正式關係，此外，還呼籲，若有國家對台灣做出「不利行為」，國務院應採取一系列的外交和援助方案。

另外，也清楚表達了美國的政策，即支持台灣參與適當的國際組織。法案也要求美國政府立刻開始就《美國與台灣自由貿易協定》（US–Taiwan Free Trade Agreement）進行談判，以符合雙方的共同經濟利益，也能保護美國勞工。

接下來，法案將等到參、眾兩院的版本一致之後，才會送交總統川普簽署，正式成立。

匡希恒也在網站上露了一段影片，他用中文說道，「各位你好，今天我很高興有這個機會」，接著用英文表示，很開心可以宣布，在今天提出了《台北法案》，目的在於幫助美國的好朋友台灣。