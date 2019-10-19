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桃機三航廈取消波浪屋頂　董事長坦言：有一點像Costco

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▲▼桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

記者葉國吏／綜合報導

桃園國際機場第三航廈主體工程追加到789億元，但施工難度高三度流標，桃機公司今（18）日向交通部提修正報告，擬取消原先計畫中的波浪屋頂與玻璃天窗兩個亮點，結果外觀看起來就像美式賣場好市多(Costco)。

因第三航廈過去在設計過程的成本控制沒有抓好，導致成本過高、預算超支，工程一直標不出去。第三航廈其中一大亮點是出境大廳的「雲頂天花板」，懸吊13萬朵花瓣般的鋁管，除造型獨特外，還具有吸音、減少噪音的功能，但也因此被認為是難度最高、後續養護最麻煩、也最需要簡化的部分。

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據了解，交通部長林佳龍上午出席會議，會中表達會放手交給桃機公司，並尊重桃機專業，桃機三航廈案將以不增加經費為原則，以重視功能及安全為主，桃機維持日前完成的檢討報告，外型將取消波浪屋頂，改為單曲面，長向是直的造型、短向為曲線，內部雲頂花朵則從13萬朵減少為9萬朵，取消室外的4萬朵。

根據《聯合報》報導，對於外界認為改完後外形會像美式賣場好市多Costco，桃機董事長王明德坦言確實有一點，但「旅客往上看的感受不會變」。

▼美式賣場好市多外觀。（圖／記者曾婉婷攝）

▲好市多黑色購物節。（圖／記者曾婉婷攝）

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