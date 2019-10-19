陸研究院：海外對中國印象穩定上升　全球影響力持續增強

▲天安門廣場。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

當代中國與世界研究院18日指出，65%的海外受訪者認為中國的國際地位和全球影響力將會持續增強，但也將面臨的貧富分化、環境污染等問題與挑戰。此外，中國最突出的國家形象為「歷史悠久、充滿魅力的東方大國和全球發展的貢獻者」。

《中新社》報導，當代中國與世界研究院18日發佈《中國國家形象全球調查報告2018》，其內容顯示，2018年，海外受訪者對中國的整體印象為6.2分（10分制），延續了近年來小幅穩定上升的趨勢。

此外，海外發展中國家對中國的印象仍然好於發達國家，且今年提升0.2分，呈現逐年上升的趨勢。中國對全球治理的貢獻和大陸國內治理的得分分別為6.4分和6.3分，其中大陸國內治理表現得分相比去年提升0.1分，認可度略有上升。

▲上海市。（圖／CFP）

此外，在中國參與全球治理的領域中，科技（63%）、經濟（60%）、文化（53%）是海外受訪者最為認可的3個領域，認可度均超過5成。此外，海外發展中國家受訪者最期待中國在全球治理發揮更大作用的領域是經濟（61%）和科技（59%），發達國家受訪者最為期待的領域是科技（42%）和文化（39%）。

由當代中國與世界研究院等機構共同打造的中國國家形象調查平台，自2012年起連續開展了中國國家形象調查工作，是中國大陸國內首個定期、持續發佈大型中國國家形象調研報告的自主調研平台。

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