　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸研究院：海外對中國印象穩定上升　全球影響力持續增強

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼天安門廣場。（圖／CFP）

▲天安門廣場。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

當代中國與世界研究院18日指出，65%的海外受訪者認為中國的國際地位和全球影響力將會持續增強，但也將面臨的貧富分化、環境污染等問題與挑戰。此外，中國最突出的國家形象為「歷史悠久、充滿魅力的東方大國和全球發展的貢獻者」。

《中新社》報導，當代中國與世界研究院18日發佈《中國國家形象全球調查報告2018》，其內容顯示，2018年，海外受訪者對中國的整體印象為6.2分（10分制），延續了近年來小幅穩定上升的趨勢。

此外，海外發展中國家對中國的印象仍然好於發達國家，且今年提升0.2分，呈現逐年上升的趨勢。中國對全球治理的貢獻和大陸國內治理的得分分別為6.4分和6.3分，其中大陸國內治理表現得分相比去年提升0.1分，認可度略有上升。

▲▼上海市。（圖／CFP）

▲上海市。（圖／CFP）

此外，在中國參與全球治理的領域中，科技（63%）、經濟（60%）、文化（53%）是海外受訪者最為認可的3個領域，認可度均超過5成。此外，海外發展中國家受訪者最期待中國在全球治理發揮更大作用的領域是經濟（61%）和科技（59%），發達國家受訪者最為期待的領域是科技（42%）和文化（39%）。

由當代中國與世界研究院等機構共同打造的中國國家形象調查平台，自2012年起連續開展了中國國家形象調查工作，是中國大陸國內首個定期、持續發佈大型中國國家形象調研報告的自主調研平台。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
100kg厚片女「腰冒巨大腫塊」急安胎！忍痛挺5月肚喝喜酒…
韓國歐巴墾丁遇真愛！街頭急發傳單：她166公分非常可愛…拜託
台灣網紅踩踏冰島「飛機遺骸」被罵爆！　還原現場狀況認錯了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

林鄭月娥否認「官方記者證」　港府不會審核「誰可以採訪」

陸研究院：海外對中國印象穩定上升　全球影響力持續增強

影／提醒沒付款成功！公車女駕駛慘被「按在儀表板」暴打...左頭骨咔擦斷了

「我不是戀棧權位！」　林鄭月娥鬆口：不排除改組港府班底

靠聽覺翰電腦軟體　阿里巴巴首批視障客服迎戰「雙11」

影／林鄭月娥接Call in被嗆「陳同佳都有承擔過妳！」

靖國神社「燒神主牌」抗議被捕！2港人被判緩刑3年　拘留10個月後返國

在南京舉國旗遭警帶回訊問5小時　台青無愧：愛中華民國

華聞快遞／國泰航空9月「來港載客量」大跌38%　下半年業績將更遜色

重慶好好吃／特色老火鍋「九宮格」 重慶人告訴你怎麼吃最道地！

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

她「問號盒」暖藏雙胞胎驚喜！ 家人開箱愣...尖叫崩淚：妳懷孕了

先喊檢討！韓國瑜：若選上總統　將主動「廢除一例一休」

郎朗教混血妻子說中文　吉娜照學「東北發音」反被糾正好無奈

宜蘭期間限定螃蟹池只到10月底 滿滿紅蟳、處女蟳讓你爽釣一波！

日圓匯價創5個月來新低！ 換新台幣5萬多賺10碗拉麵

林鄭月娥否認「官方記者證」　港府不會審核「誰可以採訪」

陸研究院：海外對中國印象穩定上升　全球影響力持續增強

影／提醒沒付款成功！公車女駕駛慘被「按在儀表板」暴打...左頭骨咔擦斷了

「我不是戀棧權位！」　林鄭月娥鬆口：不排除改組港府班底

靠聽覺翰電腦軟體　阿里巴巴首批視障客服迎戰「雙11」

影／林鄭月娥接Call in被嗆「陳同佳都有承擔過妳！」

靖國神社「燒神主牌」抗議被捕！2港人被判緩刑3年　拘留10個月後返國

在南京舉國旗遭警帶回訊問5小時　台青無愧：愛中華民國

華聞快遞／國泰航空9月「來港載客量」大跌38%　下半年業績將更遜色

重慶好好吃／特色老火鍋「九宮格」 重慶人告訴你怎麼吃最道地！

吳釗燮專訪／從制裁北韓到反恐　台灣扮演「印太戰略」3角色不是嘴巴講講

登上「國際饒舌女皇」IG被親讚！　ØZI成「另類台灣之光」網看跪了

現實版安娜貝爾！　二戰人偶被附身...半夜突瞇眼、低語

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」　交叉綁帶側露蠻腰正翻

北市「40年破屋3485萬」驚呆他：到底貴什麼？　值錢真相曝光...照樣搶買

台大校長開校務會議保鑣跟隨　管中閔：你覺得有人敢碰我嗎？

麥克風噴水「胡瓜當場翻臉走人」！　工作人員急call騙：你被整了…結局笑翻

吳釗燮專訪／友邦跟台灣斷交後一無所有　點名這5國出現後悔聲音！

林鄭月娥否認「官方記者證」　港府不會審核「誰可以採訪」

3年6億元重建南方澳大橋！　公總「捨棄鋼結構」防鏽蝕

大陸熱門新聞

頭上飛來一頂「帽子」！女子全身換血2次險死

女高中生校內墜5樓亡　父看監視畫面崩潰

林鄭月娥聲明　陳同佳願到台投案

噁男為省錢偷寵物狗吃　全被開肚「流血疊冰櫃」

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

林鄭：將安排陳同佳來台

3消防員射水訓練　中間兄弟慘遭爆菊

46歲女腹痛掛急診「竟生出5月大胎兒」

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

殺害女友棄屍竹圍！港男願赴台自首：希望別判死刑

福建莆田喝茫女遭「警察」撿屍

女大生軍訓照電翻網友！經紀公司排隊求簽約

女兒和男生看電影！爸「擔心早戀」帶刀跟進猛砍

打110舉報辣媽　國三弟：每晚都很吵

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

他滾床1hr被嗆「快點」　怒殺援交妹

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

綠茶「偷吃對話」被蘿莉塔抖出慌了

賴冠霖活動16hrs前收訊息：你甭來了

低調領高薪　網揭3職業「賺到買房買車」

獨家／許維恩分手呂銳！

父外遇母崩潰逝…弟弟竟燒炭自殺走

胃藥含致癌物清單出爐！23款不合格

彭文正飛英國開國際記者會　全場7華人0外媒

谷懷萱閃離《新聞面對面》　放下9年搭檔謝震武

注意！LINE舊版本趕緊更新　舊換機流程11/5退場

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

超商哥「等我一下」護校妹期待1分鐘糗爆

連千毅惦惦！蘭庭精品：贗品是離職員工自用的

更多

最夯影音

更多
同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候

同天和4個對象分手！觀察路人反應 他嫌女友「大蒜味」慘遭水巴掌伺候
澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

澳洲賽狗「後腿骨折」堅持跑全程　無法再賺錢...訓練員當晚處死牠

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

沒有女生愛我...他車裡錄最後影片　「向霸凌者復仇」虐殺6人飲彈自盡

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

癌逝老兵棺材下葬！突傳呼救聲　伴隨幽默哼歌...親友一聽破涕暖笑

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

《你就不要想起我》唱哭郭采潔　深情走心演出...李榮浩都瞪大眼!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面