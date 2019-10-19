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台男赴陸20年返國遭拒…才知已「宣告死亡」　怒告前妻被爆性侵黑歷史

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▲▼非洲豬瘟,豬瘟,桃園機場,機場。（圖／記者曾俊豪攝）

▲男子大陸返台後遭拒，才知已經被宣告死亡。示意圖非當事人。（圖／記者曾俊豪攝）

記者葉國吏／綜合報導

新北中和一名男子，自1997年前往大陸後20年未返台，2年前要回來時被拒絕入境，才得知自己已經被妻子離婚，而且被宣告死亡，房產也轉到妻子名下。男子提告要求撤銷死亡宣告、追討房產，結果妻子出庭時表示，先生當初是因為犯下性侵潛逃大陸，但法官認為男子並未承諾要把房產給妻子，判決妻子敗訴。

根據判決書指出，張姓男子與妻子在1978年結婚，不過在1997年張男前往大陸後20年都未返台，妻子在2013年判決離婚，不過2人仍一直保持聯繫。張男指出，妻子在2014年竟然慫恿2人所生的小孩向法院聲請「死亡宣告」，桃園地院裁定獲准。

這一切張男都不知情，直到張男2017年要返台遭拒才知道，於是向法院聲請撤銷死亡宣告。撤銷返台後才得知，名下房產已經被妻子轉到她名下，於是提告追討。妻子出庭時表示，先生在1994年犯下性侵罪判6年徒刑確定，為了躲避刑責才潛逃到大陸。

妻子同時拿出當初先生簽訂的授權書，表示如果為了照顧年邁母親、子女，可以變賣房產，並口頭告知會把名下房地贈予給她。不過法官考量授權書中並沒提及房屋贈予部分，所以判妻子敗訴。

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