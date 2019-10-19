美國務院助卿PO與駐美代表開會照　大讚台灣「很可靠的夥伴」

▲柯札克推文，稱讚台灣是值得信賴的夥伴。（圖／翻攝自推特）

記者錢玉紘／綜合報導

台灣駐美代表高碩泰與美國國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）等國務院、國安會的官員一同開會，西半球事務局代理助卿柯札克（Michael Kozak）則在推特上PO出開會照片，並稱讚台灣是「可靠的夥伴」。

柯札克在推特上提到，「很開心能與台灣的朋友見面，台灣是個可靠的夥伴，執行了很多高品質、達到國際標準的基礎建設發展，並尊重勞工權益與保護環境，美國與台灣站在一起」。而國務院東亞局（Bureau of East Asian and Pacific Affairs）的官方帳號也在18日轉發了柯札克貼文和照片。

在柯札克發布的照片中可以看到，高碩泰與費德瑋、西半球事務局首席副助卿朱莉鍾（Julie Chung）等人開會。據報導，當天與會的還有括美國國安會官員，以及來自聖露西亞、巴拉圭、聖克里斯多福、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、聖文森等7個台灣友邦的部長級以上官員。

據了解，這場會議在友邦國家部長再前往美國參與世界銀行年會期間，出席這場會議，並討論台灣、美國以及友邦國家們，如何一起增進在西半球的合作。